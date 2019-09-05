Motociclista morre em acidente com carro e caminhão em rodovia do ES

Um motociclista morreu em um grave acidente na Rodovia ES 360, que liga o Centro de Marilândia, na Região Noroeste do Estado, à localidade de Sapucaia. A colisão, que envolveu a moto, um carro de passeio e um caminhão, aconteceu próximo ao distrito, por volta das 19h30 desta quarta-feira (04).
Segundo a Polícia Militar, informações preliminares indicam que o condutor da motocicleta tentou ultrapassar um caminhão basculante, mas colidiu de frente com um automóvel que vinha no sentido contrário.
Francisco de Assis Alves, de 38 anos, acabou caindo debaixo do caminhão e foi atropelado. Ele morreu na hora e seu corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. Ainda de acordo com a PM, o motociclista não era habilitado para dirigir.