Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia em Marilândia

Motociclista morre em acidente com carro e caminhão em rodovia do ES

Segundo a PM, informações preliminares indicam que o condutor da moto tentou fazer uma ultrapassagem, mas bateu de frente com um carro de passeio e caiu debaixo de um caminhão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2019 às 07:17

Publicado em 05 de Setembro de 2019 às 07:17

Acidente aconteceu na ES 360, em Marilândia Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um motociclista morreu em um grave acidente na Rodovia ES 360, que liga o Centro de Marilândia, na Região Noroeste do Estado, à localidade de Sapucaia. A colisão, que envolveu a moto, um carro de passeio e um caminhão, aconteceu próximo ao distrito, por volta das 19h30 desta quarta-feira (04).
> Motociclista morre após bater de frente com carro em Cachoeiro
Segundo a Polícia Militar, informações preliminares indicam que o condutor da motocicleta tentou ultrapassar um caminhão basculante, mas colidiu de frente com um automóvel que vinha no sentido contrário.
Francisco de Assis Alves, de 38 anos, acabou caindo debaixo do caminhão e foi atropelado. Ele morreu na hora e seu corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. Ainda de acordo com a PM, o motociclista não era habilitado para dirigir.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bronquiolite e pneumonia: como reconhecer os primeiros sinais em crianças
Imagem de destaque
Motociclista morre em acidente com carro na BR 381 em São Mateus
Imagem de destaque
A Romaria é dos Homens, mas a vez será das mulheres. Entenda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados