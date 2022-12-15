Motociclista morre em acidente após perseguição no trânsito em Colatina

Um motociclista de 40 anos morreu após bater com a moto no portão da garagem de um prédio no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (14). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que Edson Cesário teria colidido no retrovisor de um carro e foi perseguido pelo motorista até o acidente acontecer. O nome e a idade do condutor do automóvel não foram divulgados.

Uma câmera de videomonitoramento mostra o momento em que a moto de Edson passa pela rua Santa Maria em alta velocidade antes de se chocar contra o portão. O carro, um Volkswagen Jetta branco, acompanha a moto dele logo atrás. Uma mulher que estava no local se assustou com a perseguição.

De acordo com a PM, o motorista do Volkswagen Jetta não permaneceu no local do acidente, mas depois foi identificado e registrou o boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Colatina alegando que seguia atrás do motociclista, buzinando, pedindo que ele parasse, com objetivo de ser ressarci-lo do prejuízo em relação ao retrovisor do carro, que foi quebrado. O condutor contou aos policiais que Edson perdeu o controle da moto após passar por um quebra-molas.

A reportagem procurou a Polícia Civil para saber sobre os procedimentos adotados com o motorista na delegacia e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.