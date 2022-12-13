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Vídeo mostra ataque a tiros em Colatina e polícia tenta identificar suspeitos

Imagens que circulam em redes sociais mostram dois indivíduos encapuzados e armados realizando disparos em uma escadaria; Polícia Civil teve acesso ao vídeo e investiga o caso

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 11:47

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

13 dez 2022 às 11:47
Um vídeo registrado em uma escadaria no bairro Santa Cecília, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, próximo a um shopping, mostra criminosos com armas e atirando. As imagens do ataque estão circulando em redes sociais e chegaram ao conhecimento da Polícia Civil. A corporação disse que investiga o caso e tenta identificar os suspeitos que aparecem na gravação, quando o fato aconteceu e qual teria sido a motivação.
Nas imagens, é possível observar dois homens encapuzados, cada um portando uma arma, caminhando em uma rua até chegarem à escadaria. Neste momento, eles se escondem atrás de um amontoado de lixo, se agacham e observam a cena. Em seguida, descem alguns degraus e começam a atirar. O barulho dos disparos é alto. Segundo informações da Polícia Militar, ninguém se feriu durante o ataque.
Junto ao vídeo, circulam mensagens que indicam que o ataque a tiros teria ocorrido no último sábado (10), mas a Polícia Civil informou, em nota, que até o momento não há informações sobre o dia em que o fato teria ocorrido. Entretanto, a corporação disse que tem a confirmação de onde a gravação foi feita e afirmou que realiza investigação para identificar quem são os suspeitos que aparecem no vídeo e a motivação.
A corporação destacou que população pode contribuir para o trabalho da Polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.
*Com informações da TV Gazeta Noroeste

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