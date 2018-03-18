Motociclista morre após ser atingido em cruzamento em Vila Velha

O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Belém com a Avenida Francelina Carneiro Setúbal, em Itapoã Crédito: Reprodução | Google Street View

Um motociclista de 24 anos morreu na madrugada deste domingo (18) após um acidente em Itapoã, em Vila Velha. O caso aconteceu por volta de uma hora. Thiago Gomes de Jesus pilotava uma Honda Biz, quando foi atingido na lateral por um Fiat Siena.

Segundo informações da Polícia Militar e da Polícia Civil, o motorista afirmou que seguia em direção a um shopping no Bairro Divino Espírito Santo pela Rua Belém, quando colidiu na lateral da moto na altura do cruzamento com a Avenida Francelina Carneiro Setúbal.

O motociclista seguia no sentido Centro de Vila Velha. O motorista teve ferimentos e foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, também no município canela-verde. No início da tarde os policiais não souberam informar se ele já havia sido liberado e ouvido.