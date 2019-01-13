Motociclista foge de abordagem e é morto pela PM em Cariacica

Peterson Cristiano Velten Tomaz, 20 anos, foi morto por policiais Crédito: Arquivo Pessoal

Um motociclista foi morto na madrugada de domingo (13), ao fugir de uma abordagem policial, no bairro Nova Esperança, em Cariacica. Peterson Cristiano Velten Tomaz, 20 anos, pilotava o veículo sem carteira de habilitação.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem foi baleado ao escapar da abordagem acelerando a motocicleta em direção aos militares. Ele estava com um amigo, que ainda segundo a PM, portava uma arma falsa e teria apontado em direção aos policiais durante a fuga.

Para a mãe de Peterson, o filho morreu porque ficou com medo de ter a motocicleta apreendida pela polícia. “Ele não tinha carteira. Cansei de pedir a ele para tirar o documento. Não deu tempo. Se preocupou mais com a moto do que com a própria vida”.

Peterson e o amigo, que ficou ferido ao cair da moto, passavam pela Avenida União quando, por volta das 2 horas, se depararam com uma viatura da PM. Neste momento, segundo a polícia, os militares acionaram a sirene e deram ordem de parada à dupla.

Porém, Peterson e o amigo fugiram do local em alta velocidade e foram perseguidos pela polícia até o bairro Nova Rosa Penha. Chegando na Rua Afonso Schwab, os militares encontraram os suspeitos vindo na direção contrária.

Dois policiais desceram da viatura e deram uma segunda ordem de parada, que novamente foi ignorada por Peterson. Na ocorrência, um dos militares relata que precisou desviar do veículo para não ser atropelado.

Foi neste momento que o policial afirma ter visto o carona com a arma na mão, apontando em direção a ele. Foram feitos quatro disparos contra os suspeitos. Porém, só Peterson foi atingido. As polícias Civil e Militar não informaram quantos tiros atingiram o jovem.

LIBERADO

O amigo de Peterson foi socorrido e encaminhado ao hospital São Lucas, em Vitória. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito está sob escolta e, assim que tiver alta, será encaminhado ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), onde será ouvido.