Foi detido por PM

Motociclista faz racha, atropela mulher e foge em Colatina

Suspeito não socorreu a vítima e tentou fugir após o atropelamento, mas policial que saia do serviço presenciou a situação e conseguiu prender o acusado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 13:27

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 13:27

Com dores no corpo, mulher foi encaminhada para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina Crédito: Brunela Alves
Um motociclista atropelou uma pedestre durante um racha e não prestou socorro, no final da tarde deste domingo (12), na Avenida das Nações, em Colatina, região Noroeste do Estado.Uma policial que saia do serviço testemunhou toda a ação, perseguiu o suspeito e conseguiu prendê-lo. O acidente aconteceu no trevo do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), no bairro Colatina Velha.
De acordo com a Polícia Militar, uma subtenente testemunhou quando um motociclista fugiu a pé depois de atropelar uma mulher. A policial perseguiu o acusado e conseguiu abordá-lo. Após prender o suspeito, os militares que atenderam a ocorrência conversaram com a vítima, que contou que atravessava na faixa de pedestres quando escutou um barulho de frenagem e foi atropelada por uma moto.
Já o suspeito alegou que pilotava a motocicleta quando a mulher atravessou de repente e ele não teve como parar e acabou atropelando a vítima. Ele ainda afirmou que tirou a pedestre do meio da rua e a deixou no acostamento antes de sair do local. O acusado justificou sua fuga por medo de represálias.
A policial que presenciou toda a situação informou à PM que havia saído do trabalho e seguia com seu veículo quando percebeu que o acusado e outro motociclista estavam fazendo um racha. Ela testemunhou quando o suspeito atropelou a vítima e fugiu a pé. Foi quando ela o seguiu e conseguiu deter o motociclista.
A mulher atropelada foi resgatada e levada ao Hospital Silvio Avidos pelo Corpo de Bombeiros. Ela sofreu escoriações na cabeça e se queixava de dores no quadril. O suspeito também foi levado ao pronto-socorro do hospital pelos policiais. Os dois ficaram sob observação.
Ainda segundo a Polícia Militar, foi realizado teste do bafômetro, que confirmou que o motociclista não consumiu bebidas alcoólicas. No entanto, a carteira de motorista e o licenciamento da moto do acusado estão vencidos.
Motociclista faz racha, atropela mulher e foge em Colatina

