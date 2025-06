Vídeo

Motociclista é perseguido pela PM, bate em viatura e acaba preso no ES

De acordo com a Polícia Civil, o rapaz foi autuado em flagrante por adulteração veicular, desobediência à ação policial e por conduzir veículo automotor sem habilitação (CNH ou permissão) ou com a CNH cassada

Um motociclista de 21 anos, identificado como Fábio Júnior Souza Alves Silva, foi preso na tarde de quinta-feira (19) após uma perseguição policial pela cidade de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Durante a fuga, o suspeito bateu na viatura e acabou se ferindo. Uma câmera de segurança flagrou o momento da batida. >

Motociclista é perseguido pela PM, bate em viatura e acaba preso no ES

De acordo com informações da Polícia Militar , ao notar uma viatura no bairro IBC, o rapaz fugiu em alta velocidade em direção ao centro, desrespeitando ordens de parada, trafegando pela contramão e avançando sinais nos semáforos. >

A fuga, de acordo com os militares, mobilizou outras equipes durante a perseguição até o bairro Paraíso, quando bateu na lateral de uma viatura. Ele sofreu ferimentos na queda e foi socorrido pelo Serviço Médico Móvel de Urgência (Samu/192) até a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde segue internado sob escolta policial.>

A motocicleta apresentava sinais de adulteração no chassi e motor, sendo removida ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran). >