Motociclista é baleado em assalto em Cariacica

Polícias Militar e Civil fizeram grande operação no Bairro da Penha, em Vitória. Suspeitos e apreensões foram encaminhados à DHPP Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN

Um motociclista de 42 anos foi baleado durante um assalto, por volta das 20h de segunda-feira, na Rodovia Leste-Oeste, altura do bairro Campo Belo, em Cariacica.

Segundo os investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima não esboçou reação, mas mesmo assim levou um tiro à queima-roupa.

A mulher dele, que estava junto no momento do crime, contou que eles trafegavam de moto pela via, quando outros dois motoqueiros emparelharam o veículo.

O criminoso que estava na garupa, armado, exigiu que o motorista parasse no acostamento. O assaltante desceu e foi em direção ao casal.

Ele mandou que os dois descessem da moto. A mulher saiu de cima da moto primeiro, mas quando o marido descia, sem falar nada, o bandido encostou a arma na lateral do abdômen dele e disparou.

A vítima caiu no chão, sangrando e sentindo muitas dores. O criminoso, muito nervoso, chegou a deixar a espingarda cair no chão, antes de fugir com o veículo do casal, seguido pelo comparsa.

De acordo com os investigadores da DHPP, a mulher do motorista contou que o assaltante que disparou aparentava ser menor de idade, era magro, baixo e estava sem capacete.

Um popular, que passava de carro pela rodovia, atendeu o pedido de socorro da mulher da vítima, o colocou no veículo e levou até o Pronto-Atendimento de Alto Lage.

Em seguida, pela gravidade da situação, o motorista foi transferido para o hospital Antônio Bezerra de Faria, em Jaburuna, Vila Velha, onde passou por cirurgia e permanece internado.