Motociclista é baleado ao tentar atropelar guarda municipal em Itapoã

Hospital Antônio Bezerra de Faria Crédito: PMVV

Um motociclista tentou atropelar um guarda municipal e acabou baleado na perna, no bairro Itapoã, em Vila Velha, na tarde desta sexta-feira (12). O guarda teve que se jogar para fora da rua para escapar e atirou na tentativa de parar o veículo do suspeito.

Segundo informações da Guarda Municipal, uma equipe fazia patrulhamento em frente a um shopping devido ao fluxo grande de pessoas circulando na região, quando foi avisada por pedestres que havia um casal na rua Gameleira, perto dali com uma arma.

Os guardas seguiram até ao local e encontraram um casal em uma moto conversando com outras pessoas na rua. De acordo com a Guarda, o ponto é conhecido pelo comércio de drogas. Ao perceberem os agentes no local, a carona da moto desceu. Um dos guardas deu a volta na rua para realizar o cerco enquanto o outro agente ficou no ponto.

Ao perceber o agente sozinho e fora da viatura, o motociclista, de 24 anos, arrancou com a moto. Após receber voz de parada, o suspeito continuou a ir pra cima do guarda e acelerou. O agente teve que se jogar para fora da rua, na tentativa de escapar de ser atropelado, e atirou contra o pneu da moto. Porém, o disparo atingiu uma das pernas do suspeito.