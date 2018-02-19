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Violência

Motociclista é assassinado na ES 060 em Marataízes

Após o crime, a moto da vítima foi roubada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 17:39

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 17:39

Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação | PC-ES
Um jovem de 25 anos foi morto a tiros no interior de Marataízes, no Litoral Sul do Estado, na tarde deste domingo (18). A motocicleta em que Genesis Vidal de Freitas estava foi roubada após o crime pelos bandidos. A Polícia Civil investiga o caso, mas até o momento, ninguém foi preso.
Segundo a polícia, o caso aconteceu na rodovia ES 060, na comunidade conhecida como Curvina, por volta das 19h. Moradores do local ouviram apenas os disparos e chamaram a polícia.
A vítima morreu no local após ser atingida pelos tiros. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado e até o momento ninguém foi preso. Informou ainda que a população pode colaborar com informações através do disque denúncia 181.

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