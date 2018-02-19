Motociclista é assassinado na ES 060 em Marataízes

Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação | PC-ES

Um jovem de 25 anos foi morto a tiros no interior de Marataízes, no Litoral Sul do Estado, na tarde deste domingo (18). A motocicleta em que Genesis Vidal de Freitas estava foi roubada após o crime pelos bandidos. A Polícia Civil investiga o caso, mas até o momento, ninguém foi preso.

Segundo a polícia, o caso aconteceu na rodovia ES 060, na comunidade conhecida como Curvina, por volta das 19h. Moradores do local ouviram apenas os disparos e chamaram a polícia.