Polícia

Motociclista é assaltado e baleado em Marataízes

Rapaz de 18 anos contou à polícia que teve a moto roubada e ainda foi baleado por um dos bandidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 21:01

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 21:01

Um jovem de 18 anos foi baleado na região genital após ser assaltado na tarde desta sexta-feira (20). O crime aconteceu em Marataízes, no Litoral Sul do Estado. Ele contou à polícia que pilotava uma motocicleta, parou no acostamento e foi abordado por dois homens, que estavam em outra motocicleta. Um deles estava armado e atirou na vítima.
Segundo relato da vítima à polícia, o caso aconteceu por volta das 16 horas, na ES 060. O rapaz disse que vinha de Piúma. Ele foi parou na altura do Quartel da Marinha. Os criminosos roubaram a moto dele e atiraram na região escrotal da vítima.
Ele afirma que uma pessoa o socorreu e o encaminhou ao Pronto Socorro da Barra, em Marataízes. O jovem não soube dizer quem o levou para a unidade, nem a placa da moto que pilotava. O caso é investigado pela Polícia Civil.

