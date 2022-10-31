Motociclista atropela pessoas em comemoração de resultado das eleições no ES

Um motociclista atropelou algumas pessoas que estavam comemorando o resultado das eleições na noite desse domingo (30), no Centro de Iúna , no Sul do Espírito Santo . Uma delas, segundo a polícia, ficou em estado mais grave. O homem, de 28 anos, foi detido e encaminhado à delegacia.

A Polícia Militar registrou a ocorrência durante a realização de policiamento no Centro de Iúna Crédito: Carlos Alberto Silva

Polícia Militar (PM) não informou a quantidade de pessoas atropeladas. Contudo, explicou, por meio do boletim de ocorrências, como o fato aconteceu. Durante a realização de policiamento no decorrer do término da apuração das eleições, os militares perceberam quando uma motocicleta vinha em alta velocidade e "cortando giro" – quando a moto é acelerada com a embreagem engatada ao ponto de causar uma pequena explosão barulhenta, que sai pelo escapamento.

Diante disso, a PM deu ordem de parada ao condutor, que não obedeceu e avançou com o veículo em direção aos militares. “Momento em que foi feito o uso do spray de pimenta na tentativa de pará-lo, sem sucesso, sendo que o mesmo continuou seguindo em alta velocidade, avançando com a motocicleta sobre vários populares que comemoravam o resultado das eleições, atropelando algumas pessoas”, informou.

Idosa ferida

A Gazeta, a mulher – que pediu para não ser identificada – contou que, apesar do susto, já está em casa. Ela disse que sofreu escoriações pelo corpo e sente muitas dores. De acordo com a polícia, uma mulher de 65 anos teve ferimentos mais graves. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Santa Casa de Iúna. Para a reportagem de, a mulher – que pediu para não ser identificada – contou que, apesar do susto, já está em casa. Ela disse que sofreu escoriações pelo corpo e sente muitas dores.

A mulher relatou que estava com o marido na praça do Centro da cidade vendo as pessoas comemorando o resultado das eleições. Após 15 minutos no local, uma moto desgovernada foi para cima da pessoas. "Ele parecia bêbado, tinha muita gente lá", falou. Segundo a vítima, a mãe do motociclista foi até à casa dela prestar apoio. "Ela e a filha vieram ver se preciso de alguma coisa", comentou.

Contido

A polícia comunicou que o homem se desequilibrou e as pessoas que estavam no local conseguiram derrubá-lo da moto, “segurando-o na tentativa de impedir que fugisse, querendo linchá-lo”.

Em seguida, os militares se aproximaram no motociclista e interviram, afastando os populares que estavam em cima dele. “Durante a imobilização, o indivíduo, que estava exaltado e possui grande compleição física, resistiu à prisão, sendo necessário o uso da força para contê-lo e algemá-lo”, divulgou a polícia.

Segundo a PM, um grande número de pessoas se aglomerou tentando impedir a ação da polícia, “sendo necessário o uso do spray de pimenta para dispersão das pessoas sem uso direcionado, a fim de garantir a segurança dos militares e a integridade física do conduzido”.

Sem habilitação

A polícia disse que o condutor não era habilitado e apresentava sinais de embriaguez, porém, ele recusou fazer o teste do etilômetro. Na sequência foi dada voz de prisão ao homem e ele foi entregue no Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Venda Nova do Imigrante, para que a autoridade policial adotasse as medidas cabíveis ao caso.

Devido ao estado de saúde da vítima, a PM informou que ela permaneceu recebendo atendimento médico e não foi possível ouvi-la sobre os fatos.