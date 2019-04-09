Homem surta, fica nu e agride entregador de lanches em Vitória Crédito: Reprodução

O motoboy que foi agredido por um vendedor de 29 anos no meio da rua usando um capacete revelou, na manhã dessa terça-feira (09), que foi pego de surpresa. O vendedor estava pelado no momento que começou a agressão.

O caso aconteceu na noite deste domingo (07), no bairro Mata da Praia, em Vitória , e foi registrado por uma câmera de videomonitoramento. O agressor continua internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue) sob escolta policial. Ele foi autuado por embriaguez na direção de veículo automotor, lesão corporal, resistência e desobediência.

O motoboy gravou um áudio, no qual relata que foi pego de surpresa pelo agressor. Ele diz que o homem estava em surto e chamou a polícia para contê-lo. Veja o relato na íntegra:

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Your browser does not support the audio element. Motoboy narra agressão de homem nu durante entrega em Vitória

O CASO

O vendedor foi preso depois de atacar e agredir um motoboy no meio da rua, usando um capacete. Ele estava pelado no momento que começou a agressão. O caso aconteceu na noite desse domingo (07).

As câmeras de videomonitoramento registraram quando o vendedor aparece vestido, com os sapatos nas mãos. Na porta de um prédio, ele discute com a namorada dele, segundo testemunhas.

Em uma nova imagem, ele aparece pelado e correndo em direção a um motoboy que estava parado em frente à portaria do prédio, para fazer uma entrega de comida. Uma mulher que iria retirar a entrega corre para dentro da área de um prédio, enquanto as agressões contra o entregador começam.

Polícia Militar foi ao local e, segundo depoimento dos PMs, o vendedor estava visivelmente alterado e se recusou a fazer o bafômetro. Ele estava com lesões aparentes em uma das mãos e no rosto. Questionado pela polícia, o homem disse que se jogou de uma moto em movimento, que era pilotada pela namorada dele, uma jovem de 23 anos.

Ao ver que seria detido, ele pediu para estacionar a moto, que estava no meio da via. Ele então subiu no veículo e fugiu, atropelando um soldado. Depois do atropelamento, ele caiu com a moto e fugiu correndo. O homem foi localizado pela equipe da PM no Bairro República e foi preso.