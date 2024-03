Motoboy é baleado e tem moto roubada durante o trabalho em Cariacica

Caso aconteceu na madrugada desta quarta (6); jovem disse que criminosos o empurraram, pegaram o veículo e atiraram contra ele, que foi atingido no tórax e na nuca (projétil que atravessou o capacete)

Um motoboy de 26 anos foi baleado durante um assalto e teve a moto roubada por bandidos na madrugada desta última quarta-feira (6), no bairro São Benedito, em Cariacica . O jovem informou que os criminosos o empurraram, pegaram o veículo e atiraram contra ele, que foi atingido no tórax e na nuca (por um projétil que atravessou o capacete).

"Ele disse que assaltaram ele, derrubaram no chão, pegaram a moto dele e balearam. O medo dele era de morrer sem ter ninguém da família ou conhecido por perto. Ele dizia: 'Não deixa eu morrer não, tia'. Eu respondia que ele não ia morrer, que eu estava lá com ele. Depois o Samu chegou", relatou ela, que preferiu não se identificar.

Os criminosos conseguiram fugir com a motocicleta. De acordo com a Polícia Militar, o veículo seria do patrão do jovem.