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Mortos em acidente na Serra eram namorados

Casal se envolveu em um acidente com caminhão na Rodovia Audifax Barcelos, na Serra

Publicado em 06 de Dezembro de 2018 às 00:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2018 às 00:11
Hamilton Júnior e Salete namoravam havia apenas um mês Crédito: Reprodução | Redes Sociais
O casal que morreu em um grave acidente na tarde desta quarta-feira (5) na Rodovia Audifax Barcelos, na Serra, namorava havia apenas um mês. A adolescente Salete da Silva Alves Rodrigues, 16 anos, e Hamilton Gomes da Silva Júnior, 24, estavam em uma motocicleta quando se envolveram em uma colisão com um caminhão.
A polícia informou que o motociclista estava no trevo, sentido para o bairro Serra Dourada, mas não parou no cruzamento e foi atingido pelo caminhão, que seguia no sentido Terminal de Jacaraípe.
> Carga de carne saqueada após grave acidente no ES
Após a colisão, o casal foi parar embaixo do caminhão. Nenhum dos dois resistiu aos ferimentos e morreram no local. Familiares do motociclista estiveram no local, identificaram Hamilton, mas disseram que não sabiam o nome da mulher que estava com ele.
Crédito: Internauta | Gazeta Online
De acordo com os familiares, eles sabiam que se tratava da namorada do jovem, mas que ainda não a conheciam. A adolescente estava sem documentos. Eles namoravam havia pouco tempo. Sabemos que estavam juntos, mas ele ainda não tinha levado ela na nossa casa, contou o pai do jovem, o operador de retroescavadeira Hamilton Gomes da Silva, 46.
> Empresário Dondoni se entrega à polícia
A mãe da adolescente contou que a jovem teve um pressentimento. Ele foi buscar a Salete para irem em Jacaraípe, mas ela não queria sair, contou. O velório do casal acontecerá no bairro Nova Carapina.
SEM SINALIZAÇÃO
No trevo onde aconteceu o acidente faltam placas indicando o limite de velocidade e a preferência do motorista, por exemplo. Acidentes aqui são constantes, é uma região muito perigosa, disse o vigilante Fabrício Binda.
Tem que colocar uns quebra-molas, radares, semáforos, acho que pelo menos um pouco vai resolver, disse o açougueiro Milton Costa.
Procurada, a Prefeitura da Serra disse que uma equipe avaliou o local e o trecho será sinalizado.
> Leia mais matérias sobre Acidentes

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