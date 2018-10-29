Morte de policial civil repercute nas redes sociais

Alessandro Gomes Ferrari policial civil morto após tentativa de latrocínio em Cariacica Crédito: DIVULGAÇÃO

O assassinato do Policial Civil Alessandro Gomes Ferrari, de 46 anos, após um assalto em Morada de Santa Fé, em Cariacica , ganhou muita repercussão nas redes sociais durante a madrugada e a manhã desta segunda-feira (29).

Familiares, amigos e até autoridades comentaram sobre o caso e destacaram a crueldade dos criminosos.

Não existem palavras que possam refletir esse sentimento tão amargo, ainda mais nas circunstâncias... um familiar, um primo, um amigo... Alessandro Gomes Ferrari, que tenha seu lugar reservado junto ao pai... triste, muito triste. Primo da vítima

Uma amiga de Alessandro declarou que era para ser uma história linda, mas aconteceu uma tragédia, após ir atrás comemorar uma festa de aniversário. Meu Deus, conforte nossos corações e principalmente da família, declarou.

CÚPULA DA SEGURANÇA COMENTA O ASSASSINATO

Autoridades também comentaram o caso durante a madrugada, como o chefe da Polícia Civil, Guilherme Daré. A Polícia Civil está de luto! É com pesar que recebemos a notícia do falecimento do investigador de polícia Alessandro Gomes Ferrari, neste domingo (28). Segundo informações iniciais, o policial foi vítima de latrocínio. Estamos consternados com esse crime e não descansaremos até que ele seja elucidado. Rogamos a Deus que conforte a família, declarou durante a madrugada.

Já pela manhã, o secretário de Estado da Segurança Pública, Nylton Rodrigues, também lamentou a morte e mandou uma mensagem de conforto para a família de Alessandro.

Estamos de luto pela morte do investigador da Polícia Civil Alessandro Gomes Ferrari. Vamos encontrar quem fez essa barbaridade. O lado do mal não prevalece. Que Deus conforte sua família, amigos e companheiros de profissão, afirmou em uma conta em sua rede social. Veja algumas das mensagens:

PESSOAS DETIDAS

Sete pessoas foram detidas e encaminhadas para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória, para serem ouvidas.

O DHPP está movimentado desde o início da manhã. Inclusive, está previsto um novo pronunciamento do secretário estadual de Segurança Pública, o coronel Nylton Rodrigues.

O caso aconteceu por volta das 19 horas deste domingo (28), quando o policial estava indo buscar a amiga de uma das filhas para a festa da menina que fez aniversário neste domingo.

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