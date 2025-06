Caso Wallace

Morte de empresário na Praia da Costa: polícia faz buscas por arma do crime

As equipes estiveram na Rodovia do Contorno, em Cariacica, em busca da arma, mas não teria sido encontrada

Publicado em 24 de junho de 2025 às 18:58

A Polícia Civil do Espírito Santo realizou buscas na Rodovia do Contorno, em Cariacica, em busca da arma que teria sido usada por Arthur Neves de Barros, de 35 anos - suspeito de atirar contra o empresário Wallace Borges Lovato, 42. O novo passo visa mais detalhes para fechar o caso, que já possui três presos até o momento: Arthur Barros (atirador), Arthur Luppi, identificado como motorista do carro que deu fuga e Eferson Ferreira, apontado como intermediário. Não foi confirmado se a arma foi encontrada.>

Dois dos três detentos investigados pelo crime estavam em outros Estados quando encontrados. Luppi foi o primeiro preso e acabou transferido para território capixaba após ser capturado em Minas Gerais no dia 15 de junho, seis dias após a morte de Lovato. Barros saía de casa quando a corporação civil o prendeu em Sumé, na Paraíba, em 19 de junho. >

O terceiro a ir para a cadeia por atuar como intermediário no homicídio é Eferson Ferreira. Ele se entregou na segunda-feira (23) com a presença do advogado. Como havia um mandado de prisão expedido no nome dele, a prisão foi realizada. Fontes da reportagem contaram que existe um quarto pedido judicial contra um quarto envolvido, que ainda não foi preso. >

Arthur Luppi, Arthur Barros e Eferson Ferreira (da esquerda para a direita) estão presos por suspeita de envolvimento na morte de empresário em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

Segunda-feira, 9 de junho

14h40: Wallace estava na empresa dele, a Globalsys, quando um Fiat Pulse chega ao local e estaciona perto do veículo do empresário, na rua Professor Telmo de Souza Torres, lateral à Avenida Champagnat. Ninguém desce do automóvel. Lá dentro, estava o atirador. Ele fica aguardando por cerca de duas horas. >

16h44: Wallace sai da empresa. Segundo testemunhas, ele estava a caminho de sua BMW, falando ao telefone, quando assassino parou o Fiat Pulse ao lado dele e o atirador, que estava no banco traseiro, disparou.>

Socorro: Amigos de Wallace socorreram o empresário, colocando a vítima em um carro. A Polícia Militar foi abrindo caminho até o Hospital Praia da Costa, mas o homem não resistiu.>

Terça-feira, 10 de junho

Carro encontrado: Na tarde do dia seguinte, o Fiat Pulse usado no crime foi localizado nas proximidades da alça da Terceira Ponte, em Vila Velha, a menos de dois km de onde o crime ocorreu. A Polícia Civil confirmou que era o automóvel usado pelo atirador. >

Placa clonada: O veículo passou por perícia e, naquele mesmo dia, a Polícia Civil já adiantou que o carro estava com uma placa clonada.>

Quarta-feira, 11 de junho

Premeditado: Dois dias depois do crime, a Polícia Civil confirmou que o assassinato foi premeditado e disse que estava analisando as imagens para identificar os autores e a motivação. >

Sexta-feira, 13 de junho

Mandante: O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, declarou que já se sabia que o crime tinha uma mandante. Sem dar detalhes, para não atrapalhar as investigações, ele disse em uma coletiva de imprensa que a rota do Fiat Pulse já tinha sido identificada, e que o carro tinha vindo de outro Estado. >

Domingo, 15 de junho

Prisão: A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que um suspeito de envolvimento no crime foi preso em território mineiro, no entanto, a ação tinha sido conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo. Questionada, a corporação capixaba informou apenas que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento". >

Quinta-feira, 19 de junho

Mais uma prisão: Arthur Neves de Barros, 35 anos, é preso suspeito de atirar e matar o empresário Wallace Borges Lovato, de 42 anos, no dia 9 de junho. O homem foi encontrado no município de Sumé, na Paraíba, enquanto saia de casa, após investigação feita pelas Polícias Civis do Espírito Santo e da Paraíba, a partir do trabalho do serviço de inteligência.>

Boné identificou: Segundo o delegado Gilson Duarte, da Polícia Civil da Paraíba, o boné usado por Arthur foi o "detalhe final" para confirmar a identidade do suspeito. Ele aparecia com o mesmo acessório em imagens captadas no Espírito Santo, no dia do crime.>

Segunda-feira, 23 de junho

Intermediador preso: Eferson Ferreira Alves se entrou a Polícia Civil estava acompanhado de um advogado. Segundo fontes da reportagem, ele é apontado como intermediário. >

