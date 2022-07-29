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Suspeito preso

Morre pai que tentou impedir que filho fosse baleado em Cariacica

Homem de 76 anos foi atingido por disparos de arma de fogo, na última segunda (25), ao tentar segurar o suspeito durante o crime. O filho dele, de 37 anos, também foi ferido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2022 às 16:26

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 16:26

Hospital São Lucas
Corpo do homem foi recolhido no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Morreu na madrugada desta quinta-feira (28) um homem de 76 anos, baleado na tarde da última segunda-feira (25), no bairro São Benedito, em Cariacicaao tentar defender o filho de tiros. O corpo foi recolhido pela perícia da Polícia Civil no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
O homem, que não teve a identidade divulgada, foi atingido por disparos de arma de fogo ao tentar segurar o suspeito durante o crime. O filho dele, de 37 anos, também foi ferido e não há informações sobre o estado de saúde dele.
Pai e filho foram baleados no meio da rua no bairro São Benedito. O suspeito, preso no mesmo dia, confessou o crime e afirmou que o relacionamento com a ex-namorada foi o motivo do crime. Um revólver calibre 38 foi apreendido com o suspeito.
Na ocasião, questionado pela polícia sobre a motivação do crime, o suspeito relatou que a vítima de 37 anos não gostava que ele mantivesse contato com sua ex-namorada, que estava em um relacionamento com a vítima. A situação gerava troca de ameaças.
O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso segue sob investigação, informou a Polícia Civil.

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