Morre pai que tentou impedir que filho fosse baleado em Cariacica

Corpo do homem foi recolhido no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O homem, que não teve a identidade divulgada, foi atingido por disparos de arma de fogo ao tentar segurar o suspeito durante o crime. O filho dele, de 37 anos, também foi ferido e não há informações sobre o estado de saúde dele.

Pai e filho foram baleados no meio da rua no bairro São Benedito. O suspeito, preso no mesmo dia, confessou o crime e afirmou que o relacionamento com a ex-namorada foi o motivo do crime. Um revólver calibre 38 foi apreendido com o suspeito.

Na ocasião, questionado pela polícia sobre a motivação do crime, o suspeito relatou que a vítima de 37 anos não gostava que ele mantivesse contato com sua ex-namorada, que estava em um relacionamento com a vítima. A situação gerava troca de ameaças.