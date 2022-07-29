Morre pai que tentou impedir que filho fosse baleado em Cariacica

Morreu na madrugada desta quinta-feira (28) um homem de 76 anos, baleado na tarde da última segunda-feira (25), no bairro São Benedito, em Cariacica, ao tentar defender o filho de tiros. O corpo foi recolhido pela perícia da Polícia Civil no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
O homem, que não teve a identidade divulgada, foi atingido por disparos de arma de fogo ao tentar segurar o suspeito durante o crime. O filho dele, de 37 anos, também foi ferido e não há informações sobre o estado de saúde dele.
Pai e filho foram baleados no meio da rua no bairro São Benedito. O suspeito, preso no mesmo dia, confessou o crime e afirmou que o relacionamento com a ex-namorada foi o motivo do crime. Um revólver calibre 38 foi apreendido com o suspeito.
Na ocasião, questionado pela polícia sobre a motivação do crime, o suspeito relatou que a vítima de 37 anos não gostava que ele mantivesse contato com sua ex-namorada, que estava em um relacionamento com a vítima. A situação gerava troca de ameaças.
O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso segue sob investigação, informou a Polícia Civil.