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Crime

Morre mulher baleada em bar de Rio Bananal

Raquel Souza da Silva, de 34 anos, estava internada desde o dia 1 em um hospital de Linhares, após ser baleada na testa. Ela morreu no domingo (9)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2018 às 16:14

Publicado em 11 de Setembro de 2018 às 16:14

Bar em Rio Bananal onde um homem e uma mulher foram feridos por disparos de arma de fogo Crédito: Loreta Fagionato
Uma mulher que foi baleada em um bar que funciona em um trailer, no Centro de Rio Bananal, no último dia 1º, morreu neste domingo (9) em um hospital de Linhares, região Norte do Estado. Raquel Souza da Silva, de 34 anos, foi baleada na testa quando dois suspeitos de capacete pararam de moto na frente do estabelecimento e um deles atirou da calçada. Além dela, um homem de 46 anos foi ferido a tiro no braço.
De acordo com pessoas ligadas à família, Raquel estava no bar para comemorar um aniversário. A Polícia Militar esteve no local do crime e encontrou a vítima caída no chão. Ela foi socorrida por uma ambulância municipal e levada a um hospital de Rio Bananal, mas por causa de seu estado de saúde grave, foi transferida para o Hospital Rio Doce, em Linhares.
Raquel passou por cirurgia e estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). A assessoria de imprensa do Hospital Rio Doce disse que a paciente morreu no domingo por volta das 18h30, mas não informou a causa da morte. O homem ferido, que estava internado no Hospital e Maternidade Alfredo Pinto Santana, em Rio Bananal, recebeu alta horas após o crime.
POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informou, por nota, que o caso segue sob investigação da delegacia de Rio Bananal.Outras informações, ainda, não serão passadas para não atrapalhar o trabalho da polícia. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos, destaca a nota.
Morre mulher baleada em bar de Rio Bananal

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