Morre jovem baleado em ação da polícia em Vitória

Esmael dos Santos Lopes, de 21 anos, baleado em Tabuazeiro Crédito: Arquivo pessoal

Morreu nesta sexta-feira (20) o jovem baleado no Morro do Macaco, em Tabuazeiro, Vitória . Esmael dos Santos Lopes, de 21 anos, estava internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) desde quinta e teve uma parada cardíaca.

Ele estava na praça do bairro quando, segundo a Polícia Militar, houve um confronto e foi baleado. "O rapaz estava com uma arma israelense 9 mm, com forte poder de fogo e tem passagem pela polícia", afirmou o coronel Douglas Caus, comandante-geral da PM. A família de Esmael, no entanto, nega, e diz que o jovem não tinha envolvimento com tráfico de drogas e era diagnosticado com esquizofrenia.

"Quando ele correu para a quadra simplesmente atiraram no meu irmão. Falaram que ele correu por meio do mato, mas tem vídeo do meu irmão sendo arrastado por eles. O meu irmão tem laudo de esquizofrenia e usava medicamento", afirmou Angélica do Vale, irmã do jovem que morreu após ser baleado. O jovem tinha uma consulta nesta sexta-feira (20) para pegar novos remédios e a família informou que tentaria interná-lo na segunda-feira (23) para um novo tratamento.

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Esmael deu entrada no sistema prisional no dia 16 de março de 2023 por tráfico de drogas e foi liberado no mesmo dia.

Angélica reclama da ausência de perícia no local onde o irmão foi baleado e no corpo de Esmael. A Polícia Cientifica informou que foi acionada na manhã desta sexta-feira (20) para recolher o corpo do hospital e levá-lo ao Instituto Médico Legal, em Vitória, para exames necessários.