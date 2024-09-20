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Morro do Macaco

Morre jovem baleado em ação da polícia em Vitória

Segundo equipe médica, Esmael teve parada cardíaca; corpo foi levado para o IML
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2024 às 16:49

Publicado em 20 de Setembro de 2024 às 16:49

Esmael dos Santos Lopes, de 21 anos, teve uma parada cardíaca horas depois de dar entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, na Capital.
Esmael dos Santos Lopes, de 21 anos, baleado em Tabuazeiro Crédito: Arquivo pessoal
Morreu nesta sexta-feira (20) o jovem baleado no Morro do Macaco, em Tabuazeiro, Vitória. Esmael dos Santos Lopes, de 21 anos, estava internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) desde quinta e teve uma parada cardíaca. 
Ele estava na praça do bairro quando, segundo a Polícia Militar, houve um confronto e foi baleado. "O rapaz estava com uma arma israelense 9 mm, com forte poder de fogo e tem passagem pela polícia", afirmou o coronel Douglas Caus, comandante-geral da PM. A família de Esmael, no entanto, nega, e diz que o jovem não tinha envolvimento com tráfico de drogas e era diagnosticado com esquizofrenia.
"Quando ele correu para a quadra simplesmente atiraram no meu irmão. Falaram que ele correu por meio do mato, mas tem vídeo do meu irmão sendo arrastado por eles. O meu irmão tem laudo de esquizofrenia  e usava medicamento", afirmou Angélica do Vale, irmã do jovem que morreu após ser baleado. O jovem tinha uma consulta nesta sexta-feira (20) para pegar novos remédios e a família informou que tentaria interná-lo na segunda-feira (23) para um novo tratamento.
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Esmael deu entrada no sistema prisional no dia 16 de março de 2023 por tráfico de drogas e foi liberado no mesmo dia. 
Angélica reclama da ausência de perícia no local onde o irmão foi baleado e no corpo de Esmael. A Polícia Cientifica informou que foi acionada na manhã desta sexta-feira (20) para recolher o corpo do hospital e levá-lo ao Instituto Médico Legal, em Vitória, para exames necessários.
Sobre a análise onde ocorreram os tiros, a resposta foi de que "o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado". A corporação afirmou ainda que todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro do prazo legal.

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