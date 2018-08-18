Morre homem espancado na saída de casa de shows em Cachoeiro

Cássio foi espancado na saída de uma casa de shows Crédito: Divulgação - Polícia Civil

Um homem de 35 anos morreu 13 dias após ser espancado na saída de uma casa de shows no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. O crime aconteceu no dia 05 de agosto e, desde então, Cássio Lima de Oliveira estava internado. Ele chegou a receber alta na primeira vez que foi levado ao hospital, mas, por causa da gravidade dos ferimentos, precisou ser internado novamente e teve morte cerebral.

De acordo com a Polícia Militar, Cássio e um amigo estavam em uma casa de shows e foram expulsos do local após uma briga. A Polícia Civil ainda não sabe a razão desta briga. Mas a confusão continuou do lado de fora e Cássio foi agredido por dois homens, ainda não identificados. Ele levou vários socos e chutes, principalmente na região da cabeça.

Cássio foi levado para o hospital, onde foi medicado e liberado, mas três dias depois voltou a ser internado na Santa Casa de Misericórdia, pois o seu estado de saúde piorou. Ele teve morte cerebral nesta quinta-feira (16), e o óbito foi confirmado nesta sexta-feira (17). O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.