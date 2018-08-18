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Violência

Morre homem espancado na saída de casa de shows em Cachoeiro

Cássio Lima de Oliveira, 35 anos, teve morte cerebral nesta quinta e o óbito foi confirmado nesta sexta (17). Ele foi agredido por dois homens, ainda não identificados, no dia 05
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2018 às 17:09

Publicado em 18 de Agosto de 2018 às 17:09

Cássio foi espancado na saída de uma casa de shows Crédito: Divulgação - Polícia Civil
Um homem de 35 anos morreu 13 dias após ser espancado na saída de uma casa de shows no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O crime aconteceu no dia 05 de agosto e, desde então, Cássio Lima de Oliveira estava internado. Ele chegou a receber alta na primeira vez que foi levado ao hospital, mas, por causa da gravidade dos ferimentos, precisou ser internado novamente e teve morte cerebral. 
De acordo com a Polícia Militar, Cássio e um amigo estavam em uma casa de shows e foram expulsos do local após uma briga. A Polícia Civil ainda não sabe a razão desta briga. Mas a confusão continuou do lado de fora e Cássio foi agredido por dois homens, ainda não identificados. Ele levou vários socos e chutes, principalmente na região da cabeça.
Cássio foi levado para o hospital, onde foi medicado e liberado, mas três dias depois voltou a ser internado na Santa Casa de Misericórdia, pois o seu estado de saúde piorou. Ele teve morte cerebral nesta quinta-feira (16), e o óbito foi confirmado nesta sexta-feira (17). O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
No dia do crime, Cássio estava com um amigo que fugiu após ver a gravidade dos ferimentos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida e polícia pede a quem tiver informações que ligue para o Disque Denúncia 181, não é necessário se identificar. 

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