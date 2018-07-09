Moradores se revoltam com ração recheada com chumbinho em Vila Velha

Ração com chumbinho encontrada em canteiro de prédio em Itapoã, Vila Velha Crédito: Carol Marianelli/UCão Capixaba

Um alerta sobre ração com veneno movimentou as redes as sociais e assustou moradores de Vila Velha durante a segunda-feira (9). A postagem foi feita no domingo em uma página chamada UCão Capixaba - ES, no Facebook, e descrevia que chumbinho foi encontrado dentro de grãos de ração, em Itapoã, Vila Velha.

No texto, a internauta relatou estava com a cadela dela, na Avenida Belo Horizonte quando achou a ração "recheada" no canteiro de um prédio. O publicação gerou muita revolta entre os internautas que cobravam investigação e punição para as pessoas envolvidas no caso. Até as 16h o post tinha sido compartilhado mais de 1,2 mil vezes.

O alerta também foi parar no Instagram, onde um perfil chamado "Abrigo Ame Um Pet" afirma que esse tipo de ação é crime e explica quais são as consequências para o animal que engolir o chumbinho.

"Não sei expressar o tamanho do desprezo por quem faz isso, além de ser crime, causa uma morte muito dolorosa com salivação excessiva, edema pulmonar, diminuição dos batimentos cardíacos e incoordenação motora", é o que diz parte da postagem.

Nos comentários, os internautas lamentavam o ocorrido. "É inacreditável... vamos fazer alguma coisa! Por favor!" e "inacreditável e lamentável que um ser 'humano' possa fazer uma coisa dessa", escreveram alguns usuários da rede.

Investigação

Em nota, a Polícia Civil destacou que essas ocorrências devem ser registradas em qualquer delegacia ou na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, que fica em Jardim América, Cariacica.

A polícia lembrou também que o autor desse crime será autuado no Art. 56 da Lei de Crimes Ambientais - Lei 9605/98 (que proíbe, entre outros pontos, a produção e uso de produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente).