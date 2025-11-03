Moradores são acordados com tiroteio intenso em bairro de Cariacica

Jardim Botânico

Moradores relataram que, desde a última semana, tiroteios acontecem no bairro Jardim Botânico, em Cariacica. Dois jovens foram mortos na quinta-feira (30) e um homem preso no domingo (2)

O clima de tensão continua no bairro Jardim Botânico, em Cariacica. Um intenso tiroteio (veja acima) assustou moradores da região no início da manhã desta segunda-feira (3). Segundo relatos, os disparos vêm acontecendo desde a semana passada.

De acordo com a Polícia Militar, na madrugada, o Ciodes (190) recebeu a informação de que disparos de arma de fogo estavam sendo efetuados. O patrulhamento foi realizado por toda a extensão dos bairros Rio Marinho, Jardim Botânico e Alzira Ramos, porém nenhum suspeito foi localizado e não houve informações de feridos.

Preso com submetralhadora

Na noite de domingo (2), durante o patrulhamento, militares da Força Tática ouviram disparos de arma de fogo e, em seguida, foram surpreendidos por um homem que virou a esquina da Rua Santana do Agreste correndo e entrou na Rua Volta Redonda armado.

Ao avistar a equipe, o suspeito apontou a arma na direção dos policiais, simulando que iria atirar. Os militares reagiram e efetuaram disparos, mas o homem conseguiu fugir. Logo depois, um jovem, identificado como Breno Ângelo de Oliveira Carvalho, de 25 anos, foi abordado e com ele foi apreendida uma submetralhadora calibre 9mm, com um carregador contendo nove munições.

O suspeito confessou aos policiais que havia acabado de realizar uma série de disparos em outra rua. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, onde, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e encaminhado ao sistema prisional.

Na quinta-feira (30), dois jovens foram assassinados no meio da rua. No dia seguinte, o subcomandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, major Prado, informou que o crime foi motivado por uma disputa entre grupos rivais do tráfico de drogas. De acordo com ele, o principal suspeito de ordenar o ataque é Gerson Magaiver Silva Soares, de 33 anos, conhecido como Magaiver, morador do bairro que teria sido expulso da região após o assassinato de um comerciante.

Medo

Moradores da região relatam tensão e medo nos últimos dias. Na sexta-feira (31), traficantes chegaram a ordenar que comerciantes abaixassem as portas.

Segundo a PM, o patrulhamento está sendo realizado no bairro, inclusive com equipes fazendo saturação e qualquer atitude suspeita, uma viatura deve ser acionada pelo Ciodes (190).

