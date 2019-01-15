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Piedade e Moscoso

Moradores reclamam de falta de policiamento em morros de Vitória

O clima no bairro era de bastante medo durante a manhã desta terça-feira (15)

Publicado em 15 de Janeiro de 2019 às 16:57

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

15 jan 2019 às 16:57
Praça onde estudante foi morto Crédito: Bernardo Coutinho
Mesmo a Polícia Militar dizendo que o policiamento na região da Piedade e do Morro do Moscoso, em Vitória, é suficiente, moradores negam que há patrulhamento nas partes mais altas. Todos são unânimes em afirmar que o Destacamento de Polícia Militar (DPM), construído como uma das soluções do Governo do Estado para a segurança da região, não é eficaz.
O clima no bairro era de bastante medo durante a manhã desta terça-feira (15). Pouca gente saía de casa. O policiamento estava reforçado na região da Piedade, mas não havia muitos policiais atuando nas entradas do Morro do Moscoso.
Uma mulher de 35 anos, que prefere não ser identificada por medo de represálias, afirmou que todo mundo está em pânico após a morte de três pessoas em um tiroteio na região. “Você não vê quase ninguém na rua, no bairro e nas imediações. A polícia você não vê andando no morro. Quando inauguraram o DPM vimos uns cinco policiais em um dia, mas no outro já não tinha mais”, detalhou.
> "Vamos voltar a pacificar a região", diz coronel sobre ataque com mortes
Uma outra moradora, uma jovem de 21 anos, ficou machucada durante o tiroteio. Ela estava perto da praça no momento do tiroteio e ficou ferida em uma das penas quando foi pular o muro de uma casa para evitar ser atingida. “Ouvimos os cachorros latindo, mas não víamos ninguém. Depois ouvimos muitos disparos. Os bandidos voltaram pelo mesmo lugar que vieram. Parecia uma cena de terror e de filme. Não tinha para onde correr”, relatou.
Nova base da Polícia Militar inaugurada no Morro da Piedade, em Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer
Ela também diz que a polícia não está presente no bairro como deveria, ao lado da comunidade. “Só se vê polícia correndo atrás de bandido e oprimindo morador”, lamentou.
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TIO DE VÍTIMA REVOLTADO
Durante uma entrevista ao vivo a veículos de comunicação, o delegado José Lopes foi interrompido por um homem que chegou gritando, revoltado com a falta de policiamento na região. O homem, que se identificou como Geovani Conceição, disse que era tio de Luiz Fernando da Conceição.
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Segundo ele, foi prometido um número maior de policiais do que o que tem no DPM da Piedade atualmente e que teria também policiais fazendo patrulhamento na região mais alta. “Os moradores estão revoltados porque tem dois policiais, mas prometeram 15. Meu sobrinho está morto e isso é uma safadeza. Não é a primeira vez que acontece isso. Não tem ninguém fazendo ronda aqui”, declarou, revoltado com a situação.

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