Moradores ficam assutados com tiroteios em bairro de Cachoeiro

Os moradores do bairro Zumbi, o mais populoso de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, estão assustados com os constantes tiroteios ocorridos quase todos os dias na região. Na noite desta sexta-feira (22) um bandido trocou tiros com a Polícia Militar, mas ninguém foi preso e não houve registro de feridos. Durante o dia duas pessoas foram presas com armas em locais diferentes do bairro.

De acordo com a Polícia Militar, a troca de tiros aconteceu por volta das 21h31 na Rua Julita de Moraes. Um homem, não identificado, foi visto saindo de um beco com uma arma atirou diversas vezes contra os policiais, que revidaram. O bandido conseguiu fugir, houve perseguição, mas ele não foi detido.

Uma pistola que estava com o bandido foi apreendida Crédito: Divulgação - Polícia Militar

Uma pistola calibre 9 mm com um carregador e duas munições foi encontrada no trajeto que o criminoso fez. Até o encerramento da ocorrência não houve registros de vítimas de disparos de arma de fogo em nenhum hospital do município.

Um morador, que prefere não se identificar, contou que chegava em casa no momento do tiroteio. Eu e minha esposa saímos para caminhar e quando estávamos chegando em casa, ouvimos os tiros. Estava no portão para estacionar o carro, minha esposa entrou correndo dentro de casa e logo depois vi um monte de viaturas passando. Ficamos muito assustados, pois os tiroteios têm acontecido quase todas as noites, relatou.

POLÍCIA MILITAR

Para a Polícia Militar, parte desses tiroteios está relacionado com a presença da instituição no bairro durante todo o dia, que resulta na apreensão de armas.

A PM tem sido presente diuturnamente em muitas operações. A quantidade de armas que tem sido apreendida é consequência nada mais do que uma ação vigorosa. A polícia está de portas abertas para receber autoridades e moradores locais que tem mais conhecimento da realidade, disse o comandante da primeira companhia Capitão Leonardo Stein.

O comandante ainda ressaltou a importância das denúncias que podem ser feitas para os telefones 190 (PM) e 181 (Disque  Denúncia).

Mais apreensões

Mais duas armas foram apreendidas nesta sexta-feira (22) em ações diferentes n o bairro Zumbi, uma delas ocorreu na mesma rua onde o tiroteio foi registrado. Não houve confronto, por isso ninguém se feriu.

A primeira apreensão foi às 13h20 na Rua Ecoporanga. Um homem de 23 anos foi flagrado com uma pistola calibre 9 mm carregada com cinco munições, na casa dele foram apreendidos cinco papelotes de cocaína.