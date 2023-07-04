Moradores fecham estrada após morte de dupla em confronto com a PM no ES

Pista ficou totalmente interditada com pneus incendiados Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Após a morte de dois homens em confronto com a polícia na localidade de Vila Pirola, na zona rural de São Mateus , no Norte do Espírito Santo , na noite de segunda-feira (3), moradores interditaram a rodovia ES 381 em um protesto contra a ação policial na manhã desta terça (4). De acordo com a Polícia Militar , uma mulher foi identificada como organizadora do ato e acabou detida.

A estrada foi totalmente fechada pelos manifestantes com pneus incendiados, na altura do bairro Aimorés, em São Mateus. O trânsito foi liberado pela PM, mas não foi informado por quanto tempo o trecho ficou bloqueado. A mulher foi levada para a Delegacia Regional do município.

As mortes aconteceram em uma ação policial, após a PM receber denúncias sobre um grupo armado, que estava vendendo drogas naquela região. Segundo a corporação, os militares deram voz de abordagem a seis homens suspeitos, que reagiram atirando e fugiram em seguida.

Os policiais revidaram e um dos indivíduos, que estava com uma espingarda calibre 32, foi baleado. Ele também tinha três cartuchos do mesmo calibre e 69 pedras de crack pequenas, três maiores, além de 46 pinos de cocaína, duas buchas de maconha e R$ 200 em espécie.

Em buscas no entorno, em terrenos e quintais de casas, um segundo suspeito foi encontrado na varanda de um dos imóveis. Segundo a PM, ele atirou contra os policiais, após receber voz de prisão. A corporação, em nota, ressaltou que “no estrito cumprimento do dever legal, bem como legítima defesa”, os agentes revidaram e o indivíduo foi atingido por disparos.

Os dois suspeitos foram socorridos pelos militares para o Hospital Roberto Silvares, mas eles não resistiram. Os dois corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O material apreendido na ação foi entregue na delegacia.

Quanto ao protesto, a corporação, em nota, afirmou que não foi acionada para atender a ocorrência e não deu informações sobre a mulher detida pela PM.