Professora de Geografia morre e polícia apura acidente em Itapemirim

Professora morre após sofrer acidente em Itapemirim Crédito: Prefeitura de Itapemirim

A Polícia Civil apura a morte de uma professora em Itapemirim , no Sul do Estado, nesta segunda-feira (3). Mislene Caetano voltava do trabalho quando sofreu um acidente na Rodovia do Penedo, no Centro do Município. A mulher foi socorrida para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes, mas não resistiu. Não há informações sobre as circunstâncias da ocorrência.

Procurada, a Polícia Militar informou apenas que foi acionada para atender uma ocorrência de trânsito e, no local, a equipe encontrou o Samu atendendo uma mulher, mas os veículos já haviam sido retirados e não foi possível identificá-los. A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes, onde faleceu. A PMES não soube informar sequer o tipo de veículo que a professora estava.

Nota de pesar

De acordo com a Prefeitura de Itapemirim, a vítima era professora de Geografia em quatro escolas da rede municipal e voltava do trabalho quando se acidentou. O município publicou nota de pesar no dia do ocorrido.

“Mislene, que atuava como professora de Geografia nas escolas Narciso Araújo, Anacleto Jacinto Ribeiro, Elvira Meale Lesqueves e Magdalena Pisa, deixa um legado de amor e dedicação a este município. Desejamos que os familiares, amigos e colegas sejam confortados e acolhidos neste momento difícil”, diz o comunicado.

Já a Polícia Civil informou apenas que a Delegacia Regional de Itapemirim vai apurar as circunstâncias do fato. Segundo a PCES, o Serviço de Transporte de Cadáveres foi acionado na Unidade De Pronto Atendimento (Upa) de Itapemirim para remover o corpo de uma vítima de acidente de trânsito para o Serviço Médico Legal (SML), e não houve detalhamento sobre a dinâmica do acidente.