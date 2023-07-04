Polícia investiga agência turística do ES por fraudes e danos a clientes

A Tucano Travel apresentou problemas em executar suas viagens por falha na gestão financeira da empresa e precisou cancelar alguns clientes em cima da hora.

Por 4 anos a Tucano vem fazendo viagens praticamente todos os finais de semana, com mais de 15 mil clientes, porém em 2023, sentiu o reflexo do buraco financeiro da pandemia e precisou cancelar todas as viagens do ano para que lá na frente não houvesse nenhum tipo de problema maior.

Sendo isso, junto ao corpo jurídico criou um acordo para reembolso de todos, onde está todos os dias trabalhando para responder todos os clientes mesmo com o número reduzido de funcionários e agendar o reembolso de todos.

Aos estornos atrasados, a Tucano se compromete em pagar todos no máximo e curto período possível, já que está dando prioridade as pessoas com prazos vencidos, buscando soluções financeiras com bancos e outras vias a fim de quitar com todos os clientes.

Nós prezamos por todos, afinal foram os clientes que nos trouxeram até aqui, e estamos lutando para nos reerguer novamente. Jamais aplicaríamos qualquer tipo de golpe, haja vista que prezamos pela nossa honestidade e sempre fizemos nossas viagens com o máximo de responsabilidade, qualidade e transparência.