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Serviços suspensos

Polícia investiga agência turística do ES por fraudes e danos a clientes

Investigações apontaram que a empresa Tucano Travel Turismo, não tem cadastro no Ministério do Turismo e não possui uma licença obrigatória da área

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 18:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2023 às 18:33
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Procon-ES determinou a suspensão do serviços ofertados pela empresa Tucano Travel Turismo Crédito: Shutterstock
Polícia Civil do Espírito Santo investiga a empresa Tucano Travel Turismo, suspeita de aplicar golpes de viagens e causar prejuízos financeiros aos consumidores. As irregularidades foram identificadas pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), que instaurou um processo administrativo e enviou uma cópia para a corporação. 
De acordo com o Procon-ES, pacotes turísticos para destinos nacionais e internacionais eram ofertados e comercializados por preços muito abaixo dos praticados no mercado. Com base em elementos colhidos no procedimento, o órgão determinou a suspensão dos serviços ofertados pela empresa. A notificação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (04). 
Foi verificado ainda que a agência não tem cadastro no Ministério do Turismo e licença obrigatória para a prestação de serviços na área. Também foram juntados aos autos reclamações, depoimentos, documentos e cópias de conversas de consumidores com o proprietário da agência de viagens. 

Denúncia para a PC

A diretora-presidente do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, informou que a empresa tem lesado muitos consumidores e os indicativos extraídos recomendaram o encaminhamento do caso à Delegacia de Polícia para investigação.
Polícia investiga agência turística do ES por fraudes e danos a clientes
“A equipe de fiscalização não encontrou a agência no endereço físico, divulgado nas redes sociais e no cadastro da Receita Federal. Devido à gravidade da situação, de modo a evitar que mais consumidores sejam vítimas, enviamos os autos à Polícia Civil para investigação e sugerimos que, durante a averiguação policial, os consumidores não comprem pacotes de viagens com essa empresa”, ressaltou.

Relatos

Letícia Nogueira frisou ainda que o Procon-ES recebeu depoimentos de consumidores que tiveram as viagens canceladas poucos dias antes da data marcada para embarque. Além disso, após tentarem estabelecer contato com a agência para o recebimento do dinheiro de volta pelo serviço contratado e não prestado, não obtiveram qualquer retorno do fornecedor.
“Consumidores compraram pacotes de viagens a Cancún, no México, por pouco mais de R$400 reais, incluindo passagem aérea, hospedagem, serviço de guia e cobertura fotográfica. Outros comprovaram a aquisição de pacote de viagens para regiões turísticas do País por pouco mais de R$100 reais. Fica aqui o nosso alerta para que, durante a contratação de serviços, os consumidores suspeitem de preços muito convidativos e abaixo do mercado e que pesquisem bem a idoneidade da empresa que pretendam contratar”, acrescentou a diretora-presidente.
Segundo a notificação do órgão estadual, a Tucano Travel tem o prazo de 20 dias corridos para apresentar defesa escrita e as provas que pretende produzir. O não cumprimento das determinações constitui crime de desobediência, na forma do artigo 330 do Código Penal, além de outras medidas administrativas.

"Falha na gestão financeira"

Em resposta aos questionamentos feitos pela reportagem, a Tucano Travel alegou, em nota, que devido a problemas financeiros, precisou cancelar algumas viagens contratadas. A empresa afirmou ainda que busca soluções para ressarcir os clientes lesados.  

Resposta da Tucano Travel

A Tucano Travel apresentou problemas em executar suas viagens por falha na gestão financeira da empresa e precisou cancelar alguns clientes em cima da hora.

Por 4 anos a Tucano vem fazendo viagens praticamente todos os finais de semana, com mais de 15 mil clientes, porém em 2023, sentiu o reflexo do buraco financeiro da pandemia e precisou cancelar todas as viagens do ano para que lá na frente não houvesse nenhum tipo de problema maior.

Sendo isso, junto ao corpo jurídico criou um acordo para reembolso de todos, onde está todos os dias trabalhando para responder todos os clientes mesmo com o número reduzido de funcionários e agendar o reembolso de todos.

Aos estornos atrasados, a Tucano se compromete em pagar todos no máximo e curto período possível, já que está dando prioridade as pessoas com prazos vencidos, buscando soluções financeiras com bancos e outras vias a fim de quitar com todos os clientes.

Nós prezamos por todos, afinal foram os clientes que nos trouxeram até aqui, e estamos lutando para nos reerguer novamente. Jamais aplicaríamos qualquer tipo de golpe, haja vista que prezamos pela nossa honestidade e sempre fizemos nossas viagens com o máximo de responsabilidade, qualidade e transparência.

Atualização

05/07/2023 - 8:50
Após a publicação da reportagem, a Tucano Travel encaminhou o posicionamento da empresa em relação à investigação. O texto foi atualizado.

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