Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
reintegração de posse

Moradores de Ourimar vão ter que provar que estão regularizados

A ordem de despejo será cumprida entre os dias 13 e 17 de agosto

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 00:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 00:51
Condomínio Ourimar, na Serra Crédito: Glacieri Carraretto
Os moradores do condomínio Ourimar, na Serra, que sentiram-se injustiçados com a lista de ordem de despejo da Caixa Econômica Federal deverão provar que estão regulares e com os pagamentos em dia. A relação com 305 imóveis que devem ser desocupados foi elaborada com base em denúncias recebidas e a vistorias e indicações da Prefeitura Municipal da Serra, segundo a Caixa.
Segundo a ordem judicial, a reintegração de posse foi pedida pela Caixa porque as unidades estariam ocupadas irregularmente. Porém, moradores dizem que pagam as taxas e estão sendo vítimas de uma injustiça.
A decisão de reintegração de posse foi repassada na última segunda-feira aos moradores através de um informativo do condomínio, com base na ata de reunião que aconteceu no dia 4 de julho, com a presença da Polícia Militar e Prefeitura da Serra. A ordem de despejo será cumprida entre os dias 13 e 17 de agosto.
Alguns moradores foram surpreendidos com a notificação. Eles afirmam que estão com a compra do imóvel regularizada e, ainda assim, receberam ordem de despejo.
Na última terça-feira, nem a Prefeitura, nem a Caixa, assumiram a responsabilidade pela lista e não foi explicado o critério para a escolha dos imóveis que deveriam ser desocupados.
Já na tarde de ontem, a Caixa procurou a reportagem para afirmar ser a autora da relação, com base em denúncias a vistoria da Prefeitura. E afirmou, por nota, que quem está regular deve provar.
Para as famílias beneficiárias que estão ocupando regularmente seu imóvel, caberá ao beneficiário titular do contrato comprovar a regularidade da ocupação, com a apresentação de comprovante de residência em nome do beneficiário emitidos nos últimos 90 dias e declaração de moradia a ser preenchida e assinada. A comprovação de regularidade de ocupação do imóvel pode ser feita em uma agência da Caixa.
Após a declaração, moradores regulares afirmam estar confusos.
No dia seguinte que a lista ficou disponível no condomínio, os moradores regulares procuraram a Caixa e a Prefeitura, mas a resposta foi que a lista era falsa e que quem era morador regular não precisava se preocupar. Agora a Caixa afirma que a lista é verdadeira e nós temos que provar a regularidade. Estamos perdidos, sem saber no que acreditar. Nem consigo dormir direito, disse uma moradora, de 27 anos, que preferiu não se identificar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados