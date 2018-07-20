Moradores de Ourimar vão ter que provar que estão regularizados

Condomínio Ourimar, na Serra Crédito: Glacieri Carraretto

Os moradores do condomínio Ourimar, na Serra, que sentiram-se injustiçados com a lista de ordem de despejo da Caixa Econômica Federal deverão provar que estão regulares e com os pagamentos em dia. A relação com 305 imóveis que devem ser desocupados foi elaborada com base em denúncias recebidas e a vistorias e indicações da Prefeitura Municipal da Serra, segundo a Caixa.

Segundo a ordem judicial, a reintegração de posse foi pedida pela Caixa porque as unidades estariam ocupadas irregularmente. Porém, moradores dizem que pagam as taxas e estão sendo vítimas de uma injustiça.

A decisão de reintegração de posse foi repassada na última segunda-feira aos moradores através de um informativo do condomínio, com base na ata de reunião que aconteceu no dia 4 de julho, com a presença da Polícia Militar e Prefeitura da Serra. A ordem de despejo será cumprida entre os dias 13 e 17 de agosto.

Alguns moradores foram surpreendidos com a notificação. Eles afirmam que estão com a compra do imóvel regularizada e, ainda assim, receberam ordem de despejo.

Na última terça-feira, nem a Prefeitura, nem a Caixa, assumiram a responsabilidade pela lista e não foi explicado o critério para a escolha dos imóveis que deveriam ser desocupados.

Já na tarde de ontem, a Caixa procurou a reportagem para afirmar ser a autora da relação, com base em denúncias a vistoria da Prefeitura. E afirmou, por nota, que quem está regular deve provar.

Para as famílias beneficiárias que estão ocupando regularmente seu imóvel, caberá ao beneficiário titular do contrato comprovar a regularidade da ocupação, com a apresentação de comprovante de residência em nome do beneficiário emitidos nos últimos 90 dias e declaração de moradia a ser preenchida e assinada. A comprovação de regularidade de ocupação do imóvel pode ser feita em uma agência da Caixa.

Após a declaração, moradores regulares afirmam estar confusos.