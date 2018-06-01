Morador de rua se passa por cliente e assalta padaria em Vila Velha

Um morador de rua identificado como Alexandre Rodrigues, de 35 anos, foi preso por volta das 12h desta sexta-feira (1) após assaltar uma padaria no bairro Coqueiral de Itaparica, em

O indivíduo, que se passou por cliente para entrar no estabelecimento, pegou um refrigerante e dirigiu-se ao caixa, onde anunciou o assalto. Com uma faca de cozinha, ele exigiu todo o dinheiro do caixa da padaria e o celular do funcionário.