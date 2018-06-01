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Com faca de cozinha

Morador de rua se passa por cliente e assalta padaria em Vila Velha

O indivíduo, identificado como Alexandre Rodrigues, foi perseguido por funcionários da padaria, que acionaram a Guarda Municipal de Vila Velha

Publicado em 01 de Junho de 2018 às 18:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2018 às 18:47
Alexandre Rodrigues, 35, assaltou uma padaria em Coqueiral de Itaparica, nesta sexta-feira (1) Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vila Velha
Um morador de rua identificado como Alexandre Rodrigues, de 35 anos, foi preso por volta das 12h desta sexta-feira (1) após assaltar uma padaria no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha.
O indivíduo, que se passou por cliente para entrar no estabelecimento, pegou um refrigerante e dirigiu-se ao caixa, onde anunciou o assalto. Com uma faca de cozinha, ele exigiu todo o dinheiro do caixa da padaria e o celular do funcionário.
Alexandre fugiu a pé e foi perseguido por funcionários da padaria, que receberam ajuda de populares e conseguiram detê-lo próximo a um posto de gasolina, a cerca de duas quadras do estabelecimento.
A Guarda Municipal de Vila Velha foi acionada e levou o morador de rua para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde ele vai prestar depoimentos. O dinheiro e a faca foram encontrados com Alexandre. A quantia, de aproximadamente R$ 410, foi devolvida aos representantes da padaria.
Faca utilizada pelo bandido em assalto em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vila Velha

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