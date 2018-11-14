Morador de rua que matou empresária com vergalhão vai a júri popular

Felipe Rodrigues Gonçalves, 31 anos, o Alemão, preso por matar com um vergalhão a empresária Simone Venturini Tonani Crédito: Carlos Alberto Silva | AG

atirou um vergalhão em uma empresária que passava de carro pela Avenida Champagnat, em Vila Velha, no dia 4 de maio deste ano, vai a júri popular. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) por meio da 4ª Vara Criminal de Vila Velha. O morador de rua queque passava de carro pela Avenida Champagnat, em, no dia 4 de maio deste ano, vai a júri popular. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo () por meio da 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

No documento, o magistrado explicou que a pronúncia é um "mero juízo de admissibilidade da acusação", ligado à prova da materialidade do delito e de indícios de sua autoria. Felipe Rodrigues Gonçalves, vulgo Alemão, teve a prisão cautelar mantida; o morador de rua está preso preventivamente desde o dia 5 de maio.

Neste contexto, tenho que a soltura do custodiado poderá colocar em risco a segurança social, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal, disse a juíza.

ACUSADO TEM OUTRAS PASSAGENS PELA POLÍCIA

6 de dezembro de 2017: tentou furtar uma loja de calçados no Centro de Vila Velha, na Praça Duque de Caxias. Foi detido e liberado.

11 de dezembro de 2017: foi para o DPJ de Vila Velha acusado de arranhar a lateral de um carro. Foi liberado.

4 de janeiro de 2018: foi preso tentando abrir um porta-malas de um veículo utilizando um guarda-sol e um alicate. Foi encaminhado para o DPJ de Vila Velha e foi solto.

23 de março de 2018: um morador da Praia da Costa o reconheceu como uma pessoa que estava furtando bicicletas de um condomínio. A polícia o abordou e encontrou drogas com ele. Foi levado para o DPJ de Vila Velha e liberado.

O ASSASSINATO

Praia da Costa. Segundo a Polícia Militar, ela conduzia um veículo quando foi atingida pela barra de ferro de 1,5 metros lançada por Felipe. Com o objeto preso à cabeça, ela perdeu o controle do carro e acabou batendo em outro automóvel. A empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos, foi ferida na cabeça por uma barra de ferro, na noite do dia 4 de maio deste ano, na. Segundo a, ela conduzia um veículo quando foi atingida pela barra de ferro de 1,5 metros lançada por Felipe. Com o objeto preso à cabeça, ela perdeu o controle do carro e acabou batendo em outro automóvel.

A mulher foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros, que cortaram parte da barra. Ela foi encaminhada em estado grave para o Hospital São Lucas, em Vitória, mas não resistiu ao ferimento.

Através de câmeras de videomonitoramento, a Polícia Militar conseguiu prender o suspeito. Ele foi detido cerca de 20 minutos depois do crime na avenida Hugo Musso e levado à Delegacia Regional de Vila Velha.

FILHO VIU A MÃE SER ATINGIDA POR VERGALHÃO

O filho de apenas oito anos de Simone presenciou o momento em que a mãe foi atingida pelo vergalhão jogado pelo morador de rua. A criança estava no carro e foi retirada por pessoas que se aproximaram da cena na Avenida Champagnat, em Vila Velha, por volta das 18h34 do dia 4 de maio. Ele foi acolhido por uma vizinha da vítima, onde ficou até por volta das 22h, até que a família fosse buscá-lo.

Simone Venturini Tonani foi atingida um vergalhão Crédito: Reprodução/ Instagram

Simone era proprietária de uma loja de materiais de construção e ferramentas em Cariacica. Ela morava na Praia da Costa, na cidade canela verde, e na hora do crime havia acabado de pegar o filho em um colégio particular da região.