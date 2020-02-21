Morador de rua que matou empresária com vergalhão continua preso no ES

Nas mensagens compartilhadas no WhatsApp, uma foto verdadeira de Felipe é enviada junto a um áudio no qual uma mulher informa que o assassino estaria circulando há mais de um mês pelo bairro Jardim Camburi, em Vitória, e que ela o teria encontrado em frente a uma padaria, enquanto buscava a filha. O que não se confirma, uma vez que Felipe continua preso.