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Violência

Metalúrgico é encontrado assassinado a tiros em Cariacica

Fábio Ribeiro, de 57 anos, tinha ido negociar um terreno quando foi morto com dois tiros na cabeça

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 12:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2020 às 12:59
Fábio Ribeiro, de 57 anos, tinha saído de casa para negociar um terreno Crédito: Reprodução
O metalúrgico Fábio Ribeiro, de 57 anos, foi assassinado a tiros na tarde da última quinta-feira (21). Ele era um dos diretores do Sindicato dos Metalúrgicos (Sindimetal) e, apesar de aposentado, ainda atuava na profissão.
O corpo foi encontrado em Roda D'água, Cariacica. Já o veículo da vítima, uma picape, só foi localizada na manhã desta sexta-feira (22), na mesma região.

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A dona de casa Carla Cristina Ferreira Ramalho Ribeiro, 42 anos, mulher da vítima, acredita em execução Crédito: Elis Carvalho
A família afirma que Fábio tinha ido negociar um terreno quando foi morto com dois tiros na cabeça. Como foi localizado com todos os pertences, familiares não acreditam em assalto e falam em execução. A mulher da vítima, a dona de casa Carla Cristina Ferreira Ramalho Ribeiro, de 42 anos, esteve nesta sexta-feira (21) na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e contou como foram os últimos momentos com o marido.
"Ele só comentou às 12 horas que estava indo em Roda D'Água fazer uma negociação de terreno. Que faria uma troca de um sítio em um terreno que nós temos em Piranema e que o rapaz ia botar R$ 30 mil, mais um Pálio. E ele estava indo pra ver se valia a pena fazer a negociação. Eu fiquei preocupada porque é um lugar longe e eu não sei quem é esse cara. Mas ele disse pra eu ficar tranquila que estava indo com um amigo. Eu não sei quem são essas pessoas", afirmou. 

FAMÍLIA ACREDITA EM  EXECUÇÃO

Carla contou que após às 14 horas o marido não atendeu mais as ligações. Só às 18 horas ela conseguiu falar pelo telefone com um policial, que a informou que o aparelho do metalúrgico estava junto ao corpo de um homem que não tinha documentos, em Roda D'Àgua. 
"Um policial atendeu dizendo que tinha um corpo sem identificação e eu fui até o DML. O policial que em atendeu disse que ele estava celular no bolso e relógio no pulso. Mas sem o carro. O carro só foi localizado hoje (22), jogado em uma ribanceira, lá mesmo em Roda D'Àgua. Os pertences e documentos estavam no carro. Então a gente não acredita em assalto, a gente acredita em execução com emboscada", afirmou. 
Além da esposa, com quem viveu por dez anos, Fábio deixa quatro filhas.  Ele era morador do bairro Santa Cecília, em Cariacica, e conhecido por ser um homem trabalhador e bom pai.
"Ele era um homem exemplar, pai maravilhoso (choro). Ele foi fazer uma negociação e aconteceu isso. E agora eu não sei mais. Estou esperando um parecer da polícia para saber exatamente o que aconteceu. Eu espero por justiça, que quem quem fez isso pague. Porque foi uma covardia. Ele levou tiro na nuca, pelas costas"
Carla Cristina Ferreira Ramalho Ribeiro - Dona de casa, 42 anos

SINDICATO LAMENTA MORTE

A morte de Fábio abalou colegas de trabalho e companheiros de sindicato. O presidente do Sindimetal, Max Célio de Carvalho, contou como foi receber a notícia do assassinato. 
"Recebemos a notícia com um grande sentimento de tristeza. Além de sermos colegas de sindicato, éramos também colegas de trabalho. Nos pegou de surpresa,  foi algo inesperado. Ele tem uma filha pequena, de sete anos, e estava sempre cheio de planos. Faz pouco tempo que ele tinha aposentado. Não imagino o que pode ter provocado esse crime, mas não vejo relação com o sindicato.  Nossa chapa é única há muitos anos. Não tem posição e a eleição é só no fim do ano", acredita. 
A Polícia Civil foi acionada para falar sobre a linha de investigação, além de buscas de suspeitos. Porém, até o fechamento desta edição, a reportagem não recebeu respostas. 

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