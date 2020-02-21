Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro na Rodovia do Contorno
O corpo de um homem foi encontrado carbonizado dentro de um carro às margens da Rodovia do Contorno, na Serra, na noite desta quinta-feira (20). Pouco depois das 22h, o Corpo de Bombeiros foi acionado porque tinha um carro sendo incendiado no local. Quando chegaram lá, os bombeiros perceberam que tinha um corpo dentro do veículo. A equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa também foi acionada.
Por causa do estado do corpo, anda não foi possível fazer a identificação da vítima. Os policiais puxaram a placa do veículo e viram que esse carro não possuía nenhuma restrição por furto ou roubo. O caso é investigado pelo DHPP.
Com informações da TV Gazeta