Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Serra

Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro na Rodovia do Contorno

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Vítima ainda não foi identificada

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 08:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2020 às 08:59
Viaturas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Carlos Alberto Silva
Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro na Rodovia do Contorno
O corpo de um homem foi encontrado carbonizado dentro de um carro às margens da Rodovia do Contorno, na Serra, na noite desta quinta-feira (20). Pouco depois das 22h, o Corpo de Bombeiros foi acionado porque tinha um carro sendo incendiado no local. Quando chegaram lá, os bombeiros perceberam que tinha um corpo dentro do veículo. A equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa também foi acionada.

Veja Também

Corpo de mulher é encontrado perto da Rodovia do Contorno, na Serra

Por causa do estado do corpo, anda não foi possível fazer a identificação da vítima. Os policiais puxaram a placa do veículo e viram que esse carro não possuía nenhuma restrição por furto ou roubo. O caso é investigado pelo DHPP.
Com informações da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar
Imagem de destaque
Dia de São Jorge: 8 orações e simpatias para proteção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados