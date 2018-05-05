Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agressão

Motorista é atingida na cabeça por barra de ferro em Vila Velha

A empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos, foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros, que cortaram parte da barra

Publicado em 05 de Maio de 2018 às 00:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2018 às 00:03
Mulher atingida por barra de ferro em Vila Velha Crédito: Reprodução
A empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos, foi ferida na cabeça por uma barra de ferro, na noite desta sexta-feira (4), na Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar (PM), ela conduzia um veículo quando foi atingida pela barra de ferro de 1,5 metro lançada por um morador de rua. Com o objeto preso à cabeça, ela perdeu o controle do carro e acabou batendo em outro veículo.
A Guarda Municipal afirmou que ela estava sozinha no veículo. A empresária foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros, que cortaram parte da barra. Ela foi encaminhada em estado grave para o Hospital São Lucas, em Vitória. Os familiares da vítima estiveram no local.
Por meio de câmeras de videomonitoramento, a PM conseguiu prender o suspeito de ter lançado a barra de ferro contra Simone. Ele foi detido cerca de 20 minutos depois do crime na Avenida Hugo Musso e levado à Delegacia Regional de Vila Velha. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento
O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória
Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados