Motorista é atingida na cabeça por barra de ferro em Vila Velha

Mulher atingida por barra de ferro em Vila Velha Crédito: Reprodução

A empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos, foi ferida na cabeça por uma barra de ferro, na noite desta sexta-feira (4), na Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar (PM), ela conduzia um veículo quando foi atingida pela barra de ferro de 1,5 metro lançada por um morador de rua. Com o objeto preso à cabeça, ela perdeu o controle do carro e acabou batendo em outro veículo.

A Guarda Municipal afirmou que ela estava sozinha no veículo. A empresária foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros, que cortaram parte da barra. Ela foi encaminhada em estado grave para o Hospital São Lucas, em Vitória. Os familiares da vítima estiveram no local.