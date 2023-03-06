Morador de rua que agrediu jovem na Mata da Praia é detido e solto no mesmo dia

O homem, que não teve a identidade divulgada, foi abordado após policiais militares receberem informações de que ele estava próximo a uma padaria em Jardim Camburi . Questionado sobre a agressão, o morador em situação de rua confessou ter agredido a universitária. Aos agentes, ele disse que agrediu a estudante porque ela teria o acordado.

"Ele continuou narrando que acordou, tomou café, comeu um pão, agrediu a jovem com um soco no rosto, a empurrou, puxou os cabelos dela e, em seguida, a jogou no chão", informou a PM, em nota.

O homem foi conduzido ao 4º Distrito de Polícia de Goiabeiras, onde foi ouvido e liberado pois, segundo a Polícia Civil, ele não estava em estado de flagrante. O caso segue sob investigação da polícia e outras informações não serão divulgadas, para não atrapalhar as investigações.

Relembre o caso

Na manhã da última quinta-feira (2), uma universitária de 19 anos foi agredida por um morador em situação de rua na Mata da Praia, em Vitória. Na ocasião, ela estava aguardando a condução para ir à faculdade quando o suspeito apareceu, arremessando a vítima no chão.

Nas imagens, o homem aparece andando com uma certa dificuldade em direção à jovem, que está parada em uma esquina. Sem dizer nada, ele puxa o cabelo dela, que cai no chão. Em seguida, pega nos cabelos da moça mais uma vez, arremessando-a na calçada novamente. Assustada, a vítima consegue se levantar e sai correndo. O homem começa a gesticular na direção dela e dizer algo, mas a câmera não registra o áudio.

Em entrevista ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, a mãe da vítima disse que a jovem ficou traumatizada.

"Ela ficou machucada no braço, no rosto, na nuca, na coluna. Fomos para a delegacia, fizemos boletim de ocorrência, exames de corpo de delito. Antes de fugir, ele disse que a minha filha estava ocupando o espaço dele e estava o incomodando com o celular. Ela está muito abalada. É preciso ter uma solução, afinal, nós pagamos impostos altos, caríssimos. Como mãe, eu espero que esse agressor seja preso", revelou ela, que preferiu não se identificar.