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Parque Jacaraípe

Homem mata jovem após levar tapa no rosto e confessa crime na Serra

Josafá Reis Lírio, de 21 anos, bateu no suspeito e foi assassinado a tiros nesse domingo (5); Marco Aurélio de Melo Lazaroni acabou preso na mesma noite
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

06 mar 2023 às 09:11

Publicado em 06 de Março de 2023 às 09:11

Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros no bairro Parque Jacaraípe, na Serra, nesse domingo (5). De acordo com testemunhas, Josafá Reis Lírio era um cantor de funk, conhecido como MC Zafa, e teve um desentendimento com o atirador momentos antes de ser morto. O suspeito do crime foi preso na mesma noite e confessou ter matado o rapaz.
Josafá Reis Lírio, conhecido como MC Zafá, foi morto a tiros na Serra
Josafá Reis Lírio, conhecido como MC Zafá, foi morto a tiros na Serra Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o criminoso é Marco Aurélio de Melo Lazaroni, de 31 anos, e esteve em uma região conhecida como Terereco para comprar drogas. Como o local estava lotado, ele teria se incomodado e passou a esbarrar em outras pessoas. A vítima, então, o agrediu com um tapa no rosto para que ele parasse.
Marco Aurélio saiu do local e retornou armado. Ainda segundo relatado no documento, sem falar nada, o suspeito atirou em Josafá, que foi atingido por três disparos. O jovem chegou a ser socorrido a uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Após o crime, uma equipe da Polícia Militar recebeu informações de que um indivíduo teria sido vítima de disparos de arma de fogo e realizou um cerco em possíveis rotas de fuga. No bairro São Patrício, também na Serra, os policiais foram abordados por dois homens que pediram socorro e apontaram o homem que seria responsável pelo homicídio.
Homem mata jovem após levar tapa no rosto e confessa crime na Serra
Os militares tentaram fazer uma primeira abordagem, mas Marco Aurélio começou a correr, sendo alcançado em seguida. Com ele, a PM não encontrou qualquer arma. No entanto, ao refazer o trajeto dele no momento da fuga, a equipe conseguiu localizar um armamento.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito confessou ser autor dos disparos contra Josafá Reis Lírio. Na manhã desta segunda-feira (6), Marco Aurélio esteve no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para realizar exames. Ele não quis conversar com a reportagem da TV Gazeta
Polícia Civil informou que o homem foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado por homicídio. Ele deu entrada no Centro de Triagem de Viana, nesta segunda-feira (06). O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser examinado e liberado a familiares.

Vítima tem passagens por tráfico

De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), o jovem Josafá Reis Lírio possui passagens pelo sistema prisional a partir de agosto de 2019, por tráfico de drogas. Ele foi solto, por meio de alvará expedido pela Justiça, em dezembro de 2022. Já Marco Aurélio de Melo não possui histórico anterior.

Veículo incendiado

Revoltados com a morte do MC Zafá, moradores da região colocaram fogo no veículo que o suspeito usou para chegar ao local do crime. O Corpo de Bombeiro foi acionado e esteve no local para controlar o incêndio nesse domingo (5). O suspeito afirmou que o carro era da mãe dele.

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