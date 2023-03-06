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Dono de supermercado é atacado a tiros por criminosos na BR 101 em Guarapari

Ele seguia de caminhão para Cariacica quando foi fechado por um carro em um trecho da BR 101, em Viana, e um homem começou a atirar de dentro do porta-malas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2023 às 13:07

Publicado em 06 de Março de 2023 às 13:07

Empresário é atacado por criminosos em BR 101, em Viana
Empresário é atacado por criminosos em BR 101, em Viana Crédito: Ari Melo/TV Gazeta
Um empresário passou por momentos de terror na manhã desta segunda-feira (6), na BR 101, em Viana. Enquanto seguia de caminhão para a Ceasa, em Cariacica, onde compraria alimentos para abastecer seu supermercado que fica em Guarapari, ele foi fechado na pista por um carro.
Na hora, um criminoso começou a atirar contra o empresário de dentro do porta-malas do carro em movimento. A vítima conseguiu fugir e pediu socorro em um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Viana.
De acordo com a apuração da repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, o empresário relatou aos policiais que seguia em direção a Cariacica, pela BR 101. Em determinado momento, em um trecho onde há obras, ele foi fechado pelo carro. O porta-malas do veículo abriu e, de dentro, um homem passou a atirar contra o caminhão.
Desesperado, o empresário tentou invadir a contramão, sendo seguido pelo condutor do carro. Ele bateu na traseira do veículo dos criminosos e uma perseguição começou. A vítima acelerou o caminhão e foi seguido pelos bandidos, que continuaram a atirar.
Dono de supermercado é atacado a tiros por criminosos na BR 101 em Guarapari
Próximo a um posto de combustível, o carro onde estavam os atiradores diminuiu a velocidade e a vítima conseguiu parar em um posto da PRF e pedir ajuda. Ele foi acalmado pelos policiais e levado a Delegacia Regional de Guarapari, onde prestou depoimento. 
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari e até o momento nenhum suspeito foi detido. Outras informações não serão divulgadas para não atrapalhar as investigações.

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