Empresário é atacado por criminosos em BR 101, em Viana Crédito: Ari Melo/TV Gazeta

Um empresário passou por momentos de terror na manhã desta segunda-feira (6), na BR 101 , em Viana . Enquanto seguia de caminhão para a Ceasa, em Cariacica , onde compraria alimentos para abastecer seu supermercado que fica em Guarapari , ele foi fechado na pista por um carro.

Na hora, um criminoso começou a atirar contra o empresário de dentro do porta-malas do carro em movimento. A vítima conseguiu fugir e pediu socorro em um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , em Viana.

De acordo com a apuração da repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, o empresário relatou aos policiais que seguia em direção a Cariacica, pela BR 101. Em determinado momento, em um trecho onde há obras, ele foi fechado pelo carro. O porta-malas do veículo abriu e, de dentro, um homem passou a atirar contra o caminhão.

Desesperado, o empresário tentou invadir a contramão, sendo seguido pelo condutor do carro. Ele bateu na traseira do veículo dos criminosos e uma perseguição começou. A vítima acelerou o caminhão e foi seguido pelos bandidos, que continuaram a atirar.

Your browser does not support the audio element. Dono de supermercado é atacado a tiros por criminosos na BR 101 em Guarapari

Próximo a um posto de combustível, o carro onde estavam os atiradores diminuiu a velocidade e a vítima conseguiu parar em um posto da PRF e pedir ajuda. Ele foi acalmado pelos policiais e levado a Delegacia Regional de Guarapari, onde prestou depoimento.