Homem morre em acidente pouco antes de saber sexo de filho em Cariacica

Motociclista morre a caminho do trabalho em Cariacica Crédito: Oliveira Alves | Acervo familiar | Montagem A Gazeta

TV Gazeta, a vítima planejava levar a mulher para uma ultrassonografia para descobrir o sexo da criança, mas bateu a moto em um caminhão carregado de chapas de granito e não resistiu. O promotor de vendas Guilherme Gadioli, de 26 anos, morreu em um acidente na manhã desta segunda-feira (6), em Bandeirantes, Cariacica . Conforme apuração do repórter André Falcão, da, a vítima planejava levar a mulher para uma ultrassonografia para descobrir o sexo da criança, mas bateu a moto em um caminhão carregado de chapas de granito e não resistiu.

A esposa dele, Victoria Britz, relatou que soube do acidente pelas redes sociais. "A menina me mandou uma mensagem no Instagram. Por acaso, eu acordei cedo porque estava ansiosa para a ultrassom. Ela me mandou: 'Você é a esposa do Guilherme?' Na hora que ela me ligou eu perguntei só se ele estava vivo e ela disse que ele não estava se mexendo."

A mulher também disse que o marido planejava levá-la para fazer o exame de ultrassom ainda durante a manhã, quando descobririam se terão uma menina ou um menino. "A gente ia fazer a ultrassom às 10h20. A gente já tinha escolhido o nome da criança: Ana Victoria ou João Guilherme", revelou.

O motociclista Guilherme Gadioli, de 26 anos, morto a caminho do trabalho; e a esposa Victoria Britz Crédito: Oliveira Alves / Acervo familiar

Polícia Militar , o motorista do caminhão relatou que seguia de Valparaíso para Cobilândia, quando visualizou a moto da vítima e a do outro motociclista. As duas motocicletas seguiam no sentido contrário e iniciaram a ultrapassagem dos veículos que seguiam à frente, saindo de trás de um dos carros e se colocando ao lado do caminhão.

Por se tratar de uma curva, uma das motocicletas desviou do caminhão, porém Guilherme Gadioli não conseguiu, se desequilibrou e caiu embaixo do caminhão, que não conseguiu frear a tempo. A vítima e a moto foram atingidas pelas rodas do eixo traseiro do caminhão, sendo arrastadas por alguns metros até o caminhoneiro conseguir parar o veículo.

O condutor do caminhão fez o teste do etilômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica, e foi conduzido para a delegacia. Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada para atender a colisão na Avenida Mariano Firme, em Cariacica.