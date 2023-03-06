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No trânsito

Homem morre em acidente pouco antes de saber sexo de filho em Cariacica

Guilherme Gadioli, de 26 anos, levaria a esposa para um ultrassom na manhã desta segunda-feira (6); ele estava em uma motocicleta que bateu em um caminhão

Publicado em 06 de Março de 2023 às 12:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2023 às 12:28
Motociclista morre a caminho do trabalho em Cariacica
Motociclista morre a caminho do trabalho em Cariacica Crédito: Oliveira Alves | Acervo familiar | Montagem A Gazeta
O promotor de vendas Guilherme Gadioli, de 26 anos, morreu em um acidente na manhã desta segunda-feira (6), em Bandeirantes, Cariacica. Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a vítima planejava levar a mulher para uma ultrassonografia para descobrir o sexo da criança, mas bateu a moto em um caminhão carregado de chapas de granito e não resistiu.
A esposa dele, Victoria Britz, relatou que soube do acidente pelas redes sociais. "A menina me mandou uma mensagem no Instagram. Por acaso, eu acordei cedo porque estava ansiosa para a ultrassom. Ela me mandou: 'Você é a esposa do Guilherme?' Na hora que ela me ligou eu perguntei só se ele estava vivo e ela disse que ele não estava se mexendo."
A mulher também disse que o marido planejava levá-la para fazer o exame de ultrassom ainda durante a manhã, quando descobririam se terão uma menina ou um menino. "A gente ia fazer a ultrassom às 10h20. A gente já tinha escolhido o nome da criança: Ana Victoria ou João Guilherme", revelou.
O motociclista Guilherme Gadioli, de 26 anos, morto a caminho do trabalho; e a esposa Victoria Britz Crédito: Oliveira Alves / Acervo familiar
À Polícia Militar, o motorista do caminhão relatou que seguia de Valparaíso para Cobilândia, quando visualizou a moto da vítima e a do outro motociclista. As duas motocicletas seguiam no sentido contrário e iniciaram a ultrapassagem dos veículos que seguiam à frente, saindo de trás de um dos carros e se colocando ao lado do caminhão.
Por se tratar de uma curva, uma das motocicletas desviou do caminhão, porém Guilherme Gadioli não conseguiu, se desequilibrou e caiu embaixo do caminhão, que não conseguiu frear a tempo. A vítima e a moto foram atingidas pelas rodas do eixo traseiro do caminhão, sendo arrastadas por alguns metros até o caminhoneiro conseguir parar o veículo.
O condutor do caminhão fez o teste do etilômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica, e foi conduzido para a delegacia. Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada para atender a colisão na Avenida Mariano Firme, em Cariacica.
O corpo de Guilherme Gadioli foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A corporação não informou qual foi o encaminhamento dado ao motorista do caminhão.

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