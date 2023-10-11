Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Jockey de Itaparica

Morador de rua é morto com golpe de cantoneira no peito em Vila Velha

Homem assassinado estava armado com uma faca, mas não teve chance de se defender, segundo a polícia; ele teria sido agredido com pedaço de madeira antes de ser assassinado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2023 às 12:07

Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 12:07

Morador de rua foi morto com uma cantoneira transformada em
Morador de rua foi morto com uma cantoneira transformada em lança" Crédito: Oliveira Alves
Um morador em situação de rua foi assassinado com uma perfuração no peito na madrugada desta quarta-feira (11), no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. O homem, que não teve nome e idade divulgados, morreu após ser ferido por um golpe de cantoneira com ponta – material, normalmente em aço, utilizado para proteger quinas ou de suporte para móveis. 
O crime ocorreu na rua Itaparica. Moradores registraram a movimentação da Polícia Militar no local. Os policiais disseram que o homem morto estava armado com uma faca, mas não teve chance de se defender. O morador em situação de rua teria sido agredido com um pedaço de madeira antes de ser assassinado com a cantoneira.
Com o homem morto, a polícia encontrou em uma mochila o que parecem ser bijuterias. Uma moradora, que não quios ser identificada, contou que o bairro vem sofrendo com assaltos e invasões a casas e prédios. Ela ficou assustada com a morte de ontem a noite e pediu mais segurança na região.
A vítima não foi identificada, mas era um homem em situação de rua. Testemunhas contaram aos policiais que viram o homem discutindo e brigando com outras duas pessoas e, logo depois da confusão, o indivíduo apareceu caído morto na rua, com a cantoneira. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha
Caso é investigado pela DHPP de Vila Velha Crédito: Divulgação | PCES
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", esclareceu, em nota.

Bairro conta com patrulhamento, diz PM

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar afirmou que o bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, conta com patrulhamento preventivo dia e noite. Além disso, constantes operações de policiamento ostensivo são desenvolvidas na região.
"No entanto, cabe ressaltar que o reforço no policiamento é realizado conforme mapa do crime, por isso é importante que a PM seja sempre acionada, via 190, em casos de suspeita ou crime em andamento", finalizou a corporação, em nota.

Ajude nas investigações

A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas – clique aqui. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

*Com informações do repórter André Falcão, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados