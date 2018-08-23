Morador de rua arremessa bloco de pedra contra carro em Vila Velha

O carro, modelo Citroen C3, foi atingido por uma pedra Crédito: Érica Bassa

Itaparica, em Vila Velha. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (22), por volta das 15h30. Por sorte, o motorista não foi atingido. Câmeras de videomonitoramento flagaram a ação. Um morador de rua arremessou uma pedra contra um veículo que trafegava na Rua Itaiabaia, na região de, em. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (22), por volta das 15h30. Por sorte, o motorista não foi atingido. Câmeras de videomonitoramento flagaram a ação.

Gazeta Online, a médica veterinária Érica Baffa da Silva Familiar França, de 33 anos, contou que o marido, o advogado João Familiar França, de 30 anos, estava passando pelo local, quando moradores de rua começaram a brigar entre eles. Um deles, pegou um pedra, arremessou e acabou acertando em cheio o para-brisa do veículo. Em entrevista ao, a médica veterinária Érica Baffa da Silva Familiar França, de 33 anos, contou que o marido, o advogado João Familiar França, de 30 anos, estava passando pelo local, quando moradores de rua começaram a brigar entre eles. Um deles, pegou um pedra, arremessou e acabou acertando em cheio o para-brisa do veículo.

foi atingida na cabeça por uma barra de ferro, lançado por um morador de rua, enquanto dirigia um veículo. Ela chegou a ser socorrida para o Hospital São Lucas, em Vitória, mas teve morte cerebral. Em maio deste ano, também em Vila Velha, a empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos,, lançado por um morador de rua, enquanto dirigia um veículo. Ela chegou a ser socorrida para o Hospital São Lucas, em Vitória,

"Uma hora vai acabar acontecendo igual aconteceu com aquela mulher. Quebrou o vidro, mas não chegou a atravessar", disse a veterinária ao lembrar do assassinato da empresária Simone.

Érica disse que no momento do acidente, policiais militares passaram e deram suporte à vítima. Apesar do susto, o advogado passa bem. "Ele está muito nervoso. Poderia ter acontecido algo pior", finalizou.

O casal pretende realizar um boletim de ocorrência devido ao caso. Em nota, a Polícia Militar disse que esteve no local, onde a vítima informou que um morador de rua, muito agressivo, havia arremessado uma pedra contra o para-brisa do carro. Até as 20h36, o suspeito ainda não tinha sido localizado.

VÍDEOS

A partir do vigésimo quinto segundo do vídeo, observe no lado superior direito o homem arremessando o bloco:

Veja a ação de outro ângulo: