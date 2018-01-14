Morador de Aracruz é encontrado morto a facadas em estrada na Serra

O homem foi encontrado morto em uma estrada de chão, na Serra Crédito: Internauta

Uma morte misteriosa intriga a polícia. O operador de máquinas Antônio Forati, 54 anos, foi encontrado morto a golpes de facas no meio da rodovia ES 264, por volta das 5h50 deste sábado (13), em Nova Almeida, na Serra.

Segundo informações da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o operador de máquinas morava sozinho em uma casa no Centro de Aracruz. Por volta das 19h30 de sexta-feira (12), ele saiu de casa de carro.

Na manhã de sábado (13), um ônibus, com motorista e cobrador, passou pelo local e parou ao se deparar com o corpo no meio da estrada de chão. A Polícia Militar foi acionada e manteve o local isolado até a chegada da perícia da Polícia Civil e dos policiais da DHPP.

No corpo da vítima foram encontradas 13 perfurações, uma no pescoço e as demais nas costas. A polícia acredita que o corpo foi abandonado no local. O celular dele estava junto do corpo.

Neste sábado (13), familiares estiveram na DHPP para realizar a liberação do corpo. A irmã de Antônio, Lúcia Forati, contou que o irmão era uma pessoa tranquila. "A mãe do filho dele nos ligou cedo pois ele não apareceu para buscar o filho, de 4 anos. Ele nunca se atrasa. A última vez que falei com meu irmão foi esta semana, por telefone, e marcamos de ir para a praia no domingo. Ele era uma pessoa maravilhosa, não entendo porquê fizeram isso com ele", desabafou.

O corpo de Antônio foi levado para Fundão, onde será velado e enterrado.