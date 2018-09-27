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Crime em Vila Velha

Morada da Barra: carro de família foi confundido com gangue rival

Um criminoso foi preso; a polícia procura um segundo envolvido no assassinado da jovem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2018 às 21:44

Publicado em 26 de Setembro de 2018 às 21:44

Thaís de Oliveira Rodrigues foi baleada em Morada da Barra quando buscava um bolo de aniversário Crédito: Redes sociais
Com seis mandados de prisão em aberto por homicídios, Marco Antônio Rodrigues Galdino, o Neco, de 26 anos, está sendo procurado pelas Polícias Civil e Militar por mais um assassinato. Ele é apontado como um dos autores da morte da universitária Thais de Oliveira, 23, que foi baleada enquanto buscava um bolo para o aniversário da mãe, em agosto, no bairro Morada da Barra, em Vila Velha. Para a Polícia Civil, o carro onde estava a família foi confundido como sendo de rivais de Neco, chefe do tráfico de drogas do bairro.
Thais estava acompanhada da mãe, da avó e de outros três parentes  entre eles uma criança  quando o crime aconteceu. Ela morava em Ulisses Guimarães e foi à Morada da Barra para buscar o bolo confeitado para comemorar o aniversário da mãe. Na entrada do bairro Morada da Barra, o veículo foi surpreendido pelos tiros disparados por Neco e também por Vitor Costa de Souza, o Vitinho, 21, segundo a polícia.
Marco Antônio Rodrigues Galdino (Neco) está foragido Crédito: Divulgação | Sesp
Thais e seus familiares foram confundidos com traficantes rivais de Vitor e Neco. Eles dispararam contra o veículo da família, atingindo Thais e outro parente. Os dois estavam no local devido a um forró que acontecia no bairro, detalhou Janderson Lube, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).
A avó da estudante foi ferida de raspão. Thais foi baleada nas costas e levada para o Hospital Santa Mônica, mas não resistiu ao ferimento.
PRISÃO
No dia seguinte ao crime, em 20 de agosto, policiais da 13ª Companhia da Polícia Militar, que atende à região onde Thais foi morta, conseguiu localizar Vitor. Ele já possuía mandando de prisão em aberto pelo crime de homicídio.
Vitor foi preso no dia seguinte ao crime Crédito: Divulgação | Sesp
Em depoimento, Vitor negou o crime, mas acabou sendo reconhecido por testemunhas.
O delegado informou que contou com a ajuda da PM e também de informações do Disque-Denúncia (181). Contamos também, agora, com a ajuda da população para localizar o Neco que ainda está foragido, observou Lube.
O secretário estadual de Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues, ressaltou a importância da resolução do caso. Estamos dando as respostas com as investigações da Polícia Civil e reforço da Polícia Militar para elucidar esse homicídio covarde, disse Rodrigues.
O CRIME
O tiro pegou em mim, mãe. Pegou em mim. Essas foram as últimas palavras da vendedora Thaís de Oliveira Rodrigues, de 22 anos, morta no dia 18 de agosto ao ser atingida nas costas no carro onde estava com a família, em Morada da Barra, Vila Velha. A jovem, que morava no bairro Ulisses Guimarães, havia saído com a tia, a mãe, a irmã e a avó para comprar um bolo para não deixar passar em branco o aniversário de 18 anos da irmã e de 41 da mãe, que nasceram no mesmo dia.
O carro, que era dirigido pela tia, passava pela Avenida Brasil, no bairro Morada da Barra, quando foi atingido pelos disparos. Os vidros estavam abaixados, como determina a lei do tráfico na região. A luz interna do veículo, contudo, não estava acesa, como estabelecem os traficantes. Os dois homens que abordaram o veículo já chegaram atirando e gritando para que parassem. De acordo com testemunhas, foram muitos tiros, mas apenas dois atingiram o carro.
> O último post de Thaís
Além de Thaís, a avó acabou sendo ferida por uma bala, mas foi de raspão. Foi ela quem sentiu primeiro a dor dos tiros. Fui atingida, falou a avó, que estava sentada no banco do carona. Eu também fui. O tiro pegou em mim, mãe, disse Thaís, que estava logo atrás da avó, no banco de trás. Após ser baleada, a vendedora desmaiou no colo da mãe, que estava ao seu lado.
Thaís Oliveira Crédito: Facebook
Ao ver que seus familiares tinham sido atingidos, a tia arrancou com o carro. Um dos pneus acabou estourando, mas não se sabe se também foi por conta dos tiros. Mesmo assim, a tia conseguiu sair do bairro e pediu a ajuda de populares, que levaram Thaís e a avó até o Hospital Santa Mônica, em Itaparica. A jovem chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu e faleceu durante a madrugada deste domingo (20). A avó recebeu alta.
IGREJA, TRABALHO, ESTUDOS E O SONHO DE IR PARA O EXTERIOR
Até agora a família não sabe se foram confundidos ou se o objetivo dos criminosos era roubar o carro. A mãe e o pai de Thaís foram ao Departamento Médico Legal (DML) neste domingo (19), mas, muito abalados pela tragédia, não quiseram dar entrevista. O administrador de empresas Rubens Carlos Cortes, que é padrinho de Thaís, disse que a família ainda não consegue acreditar na morte da vendedora.
Ninguém esperava enterrar essa menina hoje. A família está toda desesperada. Eles são de Baixo Guandu, vieram para Vila Velha há três anos tentar uma vida melhor. A Thaís era uma pessoa maravilhosa. Era evangélica e vivia na igreja, onde tocava órgão. Uma menina focada nos estudos, estava fazendo um curso de Gestão Empresarial e trabalhando no shopping ao mesmo tempo. Estava correndo atrás. Muito triste isto que aconteceu
Rubens Carlos Cortes, padrinho de Thaís
A madrinha da vítima, a técnica de enfermagem Ademilcia Alves Santana, estava de plantão quando soube da morte da afilhada. Ela conta que a família chamava Thaís de estrelinha e que o sonho da jovem era viajar para os Estados Unidos. A menina era conhecida nas redes sociais, onde tinha mais de 7 mil seguidores.
Ela já tinha até começado a correr atrás de visto. Queria ir para lá para trabalhar. Era uma pessoa doce, amável e carinhosa. Vai fazer muita falta. Era a nossa estrelinha. Uma pessoa bonita por fora e por dentro. A sensação é que a gente tá vivendo um pesadelo, que a gente vai acordar e ter ela de volta, conta.

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