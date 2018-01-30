Mineiro é encontrado morto em Anchieta

Um mineiro de 54 anos foi encontrado morto com lesões na cabeça na tarde desta segunda-feira (29), no interior de

, Sul do Estado. Segundo a Polícia Civil, o corpo de Pedro Paulo Rosa estava em avançado estado de decomposição.

O corpo somente foi encontrado depois que uma pessoa passou próximo à residência de Pedro, que fica em um sítio na localidade de Subaia, e sentiu um forte mau cheiro. A polícia foi acionada. A porta da casa foi encontrada fechada, porém, uma das janelas estava aberta.