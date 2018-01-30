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Sul do Estado

Mineiro é encontrado morto em Anchieta

De acordo com a Polícia Civil, o mineiro, da cidade de Ubá, morava naquela região há poucos meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 18:30

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 18:30

Um mineiro de 54 anos foi encontrado morto com lesões na cabeça na tarde desta segunda-feira (29), no interior de
Anchieta
, Sul do Estado. Segundo a Polícia Civil, o corpo de Pedro Paulo Rosa estava em avançado estado de decomposição.
O corpo somente foi encontrado depois que uma pessoa passou próximo à residência de Pedro, que fica em um sítio na localidade de Subaia, e sentiu um forte mau cheiro. A polícia foi acionada. A porta da casa foi encontrada fechada, porém, uma das janelas estava aberta.
De acordo com a Polícia Civil, o mineiro, da cidade de Ubá, morava naquela região há poucos meses. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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