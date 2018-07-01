Militares do Exército são flagrados agredindo um homem em favela do Rio

Em vídeo que circula nas redes sociais, militares aparecem espancando rapaz na Cidade de Deus Crédito: Reprodução/YouTube

Um vídeo que circulou pelas redes sociais neste sábado (30) mostra pelo menos quatro militares do Exército agredindo um homem na frente de um estabelecimento comercial. O fato teria ocorrido na última quinta-feira (28) na Cidade de Deus, favela da zona oeste do Rio.

Quando um dos militares percebe que a agressão está sendo gravada, afirma ao autor da gravação que a vítima desacatou e agrediu um soldado. Após levar chutes e ser imobilizado por meio de uma "gravata" (golpe em que a vítima é imobilizada pelo pescoço), o rapaz foi levado pelos militares. No vídeo, a agressão se estende por pouco mais de 2 minutos.

A reportagem não conseguiu identificar a vítima nem eventual registro referente ao caso nas delegacias do Rio de Janeiro.