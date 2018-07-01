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VÍDEO

Militares do Exército são flagrados agredindo um homem em favela do Rio

Responsável pelos militares no Rio, o Comando Militar do Leste (CML) considerou autêntico o vídeo e informou que vai investigar o caso

Publicado em 01 de Julho de 2018 às 14:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2018 às 14:07
Em vídeo que circula nas redes sociais, militares aparecem espancando rapaz na Cidade de Deus Crédito: Reprodução/YouTube
Um vídeo que circulou pelas redes sociais neste sábado (30) mostra pelo menos quatro militares do Exército agredindo um homem na frente de um estabelecimento comercial. O fato teria ocorrido na última quinta-feira (28) na Cidade de Deus, favela da zona oeste do Rio.
Quando um dos militares percebe que a agressão está sendo gravada, afirma ao autor da gravação que a vítima desacatou e agrediu um soldado. Após levar chutes e ser imobilizado por meio de uma "gravata" (golpe em que a vítima é imobilizada pelo pescoço), o rapaz foi levado pelos militares. No vídeo, a agressão se estende por pouco mais de 2 minutos.
A reportagem não conseguiu identificar a vítima nem eventual registro referente ao caso nas delegacias do Rio de Janeiro.
O Comando Militar do Leste (CML), responsável pelos militares no Rio de Janeiro, afirmou por meio de sua assessoria de comunicação que analisou o vídeo, o considerou autêntico e vai investigar o caso. "Foi determinada a abertura de uma sindicância para aprofundar e esclarecer as circunstâncias e a dinâmica do ocorrido", afirmou o CML.

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