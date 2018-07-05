'Meu filho me salvou', diz mulher esfaqueada pelo marido em Cariacica

Após quase perder a vida pelas mãos do marido e precisar ser salva pelo filho de 14 anos, a cabeleireira de 39 anos diz que espera justiça contra o caminhoneiro com quem conviveu durante quase duas décadas.
Como ocorreu essa situação?
Por volta de 19h30. Eu comecei a fazer um curso na área de beleza, sou cabeleireira, e ele não aceitou por não gostar da minha colega de trabalho. Ele disse que eu não iria mais fazer esse curso e eu disse que faria sim. Aí ele falou que eu ia fazer no inferno e veio para cima de mim, que ia me matar. Já começou me agredindo a socos.
Em que local da casa vocês estavam?
Na cozinha da minha casa. Ele queria que eu desse o meu celular para ele, mas eu não quis entregar, porque ele já tinha quebrado um aparelho meu uma vez. Quando eu vi que ele pegou a faca, eu pulei a janela do quarto dos meus filhos. Ele veio atrás de mim e eu corri para a casa da tia dele, que fica ao lado da nossa. Ele chegou, me jogou no chão, começou a me esfaquear.
E nessa hora, o que passou pela sua cabeça?
Eu achei que ele fosse me matar. Nessa hora eu já estava sem forças. Ele já tinha me batido muito, eu estava tonta e não conseguia mais me defender. Foi quando meu filho entrou no meio, empurrou ele, pegou uma faca e acertou ele. Foi aí que eu consegui sair fora dele. Acho que foi a hora que ele viu o que tinha feito.
Qual foi a reação dele?
Ele pegou a minha filha e disse que ia para o hospital. Eu não consegui fazer nada para impedir. Aí chamaram a polícia, o Samu e me socorreram para o hospital, onde tomei os pontos. Daí para frente lembro de poucas coisas.
Você diria que o seu filho salvou sua vida?
Sem dúvidas. Meu filho me salvou. Se não fosse ele eu teria morrido com certeza. Ele já havia me agredido antes, mas nunca dessa maneira. Eu tomei duas facadas nas costas e uma no pescoço. Foram os mais graves. Levei vários pontos. Eu espero que seja feita justiça. O que ele fez não tem perdão. Ele fez para me matar, não tem como mais.