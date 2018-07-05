'Meu filho me salvou', diz mulher esfaqueada pelo marido em Cariacica

Cabeleireira foi esfaqueada pelo marido durante uma discussão e o filho do casal também ficou ferido após tentar conter o pai Crédito: Vitor Jubini

Após quase perder a vida pelas mãos do marido e precisar ser salva pelo filho de 14 anos, a cabeleireira de 39 anos diz que espera justiça contra o caminhoneiro com quem conviveu durante quase duas décadas.

Como ocorreu essa situação?

Por volta de 19h30. Eu comecei a fazer um curso na área de beleza, sou cabeleireira, e ele não aceitou por não gostar da minha colega de trabalho. Ele disse que eu não iria mais fazer esse curso e eu disse que faria sim. Aí ele falou que eu ia fazer no inferno e veio para cima de mim, que ia me matar. Já começou me agredindo a socos.

Em que local da casa vocês estavam?

Na cozinha da minha casa. Ele queria que eu desse o meu celular para ele, mas eu não quis entregar, porque ele já tinha quebrado um aparelho meu uma vez. Quando eu vi que ele pegou a faca, eu pulei a janela do quarto dos meus filhos. Ele veio atrás de mim e eu corri para a casa da tia dele, que fica ao lado da nossa. Ele chegou, me jogou no chão, começou a me esfaquear.

E nessa hora, o que passou pela sua cabeça?

Eu achei que ele fosse me matar. Nessa hora eu já estava sem forças. Ele já tinha me batido muito, eu estava tonta e não conseguia mais me defender. Foi quando meu filho entrou no meio, empurrou ele, pegou uma faca e acertou ele. Foi aí que eu consegui sair fora dele. Acho que foi a hora que ele viu o que tinha feito.

Qual foi a reação dele?

Ele pegou a minha filha e disse que ia para o hospital. Eu não consegui fazer nada para impedir. Aí chamaram a polícia, o Samu e me socorreram para o hospital, onde tomei os pontos. Daí para frente lembro de poucas coisas.

Você diria que o seu filho salvou sua vida?