Mesmo baleado na cabeça, homem consegue dirigir até hospital no ES

Um homem de 48 anos, mesmo baleado com três tiros na região da cabeça, conseguiu ir de carro a um hospital de Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo, para pedir socorro. À polícia, ele contou que foi baleado por um amigo durante uma festa, mas, curiosamente, não soube informar o nome do acusado. Por conta do mistério, ele seguirá sob escolta policial enquanto estiver internado e o caso será investigado pela Polícia Civil.
Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 4 horas deste sábado (10), na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O homem, que não teve o nome divulgado, chegou à unidade com três perfurações causadas por disparos de arma de fogo: na nuca, uma perto do ouvido e outra na boca.
Apesar dos ferimentos, o baleado não corre risco de morte, segundo os militares que acompanham a ocorrência.
No carro do baleado, um Toyota Corolla, a polícia encontrou um revólver calibre 32, oxidado, com uma munição intacta e cinco cápsulas deflagradas. Não foi informado se há registro da arma. O caso será investigado pela Polícia Civil de Cachoeiro.