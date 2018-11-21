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Fugitivo

Mesmo algemado, detido tenta fugir da polícia em Jaguaré

Durante a abordagem, um suspeito tentou fugir mesmo estando algemado, porém se desequilibrou, caiu no chão e, logo em seguida, foi imobilizado pelos militares

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 21:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2018 às 21:29
Crédito: Pixabay
Um suspeito que estava algemado tentou fugir antes de ser colocado na viatura policial em Jaguaré, no Norte do Estado.
De acordo com a Polícia Militar, durante um patrulhamento próximo a um posto de combustível, os policiais avistaram um veículo com três ocupantes em atitude suspeita. Os militares deram ordem de parada, os suspeitos obedeceram e desceram do veículo.
Durante uma averiguação no carro, foi encontrada uma bolsa de cor marrom com uma sacola plástica contendo 16 tabletes de maconha, que pesavam cerca de 12 quilos.
Após encontrarem a droga, os três suspeitos, um de 20 anos e dois de 33 anos foram algemados para serem conduzidos até a viatura com destino à delegacia do município.
Nesse momento, um dos suspeitos, de 33 anos, tentou fugir mesmo estando algemado. Porém, ao correr por alguns metros, acabou se desequilibrando e caindo no chão. Logo em seguida, ele foi imobilizado pelos militares e colocado na viatura.
O material foi apreendido e os três suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Jaguaré.
A assessoria da Polícia Civil informou que os três conduzidos foram autuados por tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e todos foram encaminhados ao presídio de São Mateus.

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