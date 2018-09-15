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Porto de Santana

Menores são flagrados furtando biscoitos em supermercado de Cariacica

Os meninos, de 9, 13 e 17 anos foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2018 às 00:30

Publicado em 15 de Setembro de 2018 às 00:30

4ª Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Vitor Jubini
Três menores, de 9,13 e 17 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica no fim da tarde desta sexta-feira (14) após funcionários flagrarem os meninos furtando barras de chocolate, biscoitos e iogurtes em um supermercado de Porto de Santana, em Cariacica. O caso aconteceu por volta das 17h30. O menor de 9 anos foi levado para casa pelo Conselho Tutelar. Os outros dois seriam ouvidos pelo delegado.
De acordo com o fiscal de compras do supermercado, que fazia ronda no local, o menino de 13 anos foi visto em uma atitude suspeita perto da prateleira de chocolates. Eu desconfiei, olhei nas câmeras de segurança e vi ele colocando uma barra de chocolate dentro da bermuda. Fui para a porta do supermercado e fiquei esperando ele sair, contou.
Ainda segundo o fiscal, enquanto conversava com o dono do supermercado para saber o que fazer, um outro funcionário chegou na sala com mais dois meninos, de 9 e 17 anos, que foram flagrados com biscoitos, iogurtes e achocolatados dentro das mochilas.
O funcionário chamou a Polícia Militar, que conduziu os três menores à Delegacia Regional de Cariacica. De acordo com o fiscal, o menino de 17 anos contou para os policiais que já tinha uma passagem pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), mas não contou o motivo.
O menino de 9 anos foi levado para casa pelo Conselho Tutelar. A assessoria da Polícia Civil foi procurada para dizer o que aconteceu com os outros dois menores, mas ainda não se pronunciou.
 

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