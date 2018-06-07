Menor que atirou e matou comerciante na Serra fez a própria arma

Adolescente que matou comerciante na Serra Crédito: Glacieri Carrareto

A polícia deteve o criminoso que puxou o gatilho da arma que matou o comerciante Evandes Félix Cordeiro, 58 anos, durante um assalto, em Feu Rosa, na Serra. O autor do crime é um adolescente, de 17 anos, que fabricou a arma usada no crime contra o comerciante e também para assassinar outra pessoa, um mês antes.

A vítima foi morta no em 19 de julho do ano passado. Na manhã, Félix foi rendido dentro do comércio e teve o dinheiro do caixa roubado. Horas depois, dois adolescentes entraram na mercearia para assaltar e acabaram matando o comerciante.

O comerciante, então, reagiu ao assalto, como detalhou o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Crimes Contra à Vida (DCCV) de Serra. O adolescente, que foi apreendido, entrou no comércio e pediu uma bala, enquanto um comparsa dava cobertura na porta. Logo, ele anunciou o assalto e sacou uma arma, explicou.

O delegado contou que o comparsa chamou pelo adolescente, avisando que rivais do tráfico de drogas do bairro estavam se aproximando. O adolescente armado foi para a porta da mercearia, momento em que Félix aproveitou para baixar as portas, na tentativa de evitar um novo roubo.

A reação do comerciante fez os bandidos segurarem a porta de aço, impedindo que fosse fechada. O adolescente armado entrou e imediatamente fez um disparo à queima-roupa contra a vítima, detalhou Sandi Mori.

Os dois saíram sem levar nada. As investigações do caso foram encaminhadas para a DCCV de Serra somente dois meses depois. Desde dezembro, quando descobriram quem era o atirador que tirou a vida do comerciante, o adolescente tentava se esconder da polícia. Ele foi para Montanha, Norte do Estado, mas voltou pra Serra e logo acabou apreendido .

Na manhã de quarta-feira (06), a casa onde estava escondido foi cercada e o menor de idade apreendido.

"A GANGUE AGIA COM CRUELDADE"

Na casa onde o adolescente foi apreendido, os policiais da DCCV Serra apreenderam materiais que ele usava para montar as próprias armas. Este menor de idade integrava o grupo criminoso que atuava com extrema crueldade na região de Feu Rosa, inclusive sendo responsáveis por 10 homicídios em menos de um ano. A maioria está presa, informou Rodrigo Sandi Mori.

O delegado contou que um mês antes de atirar contra o comerciante, ele também participou da execução de José Alves Ferreira Júnior. Ele confessou ter atirado na nuca da vítima, com a mesma arma que tirou a vida do comerciante, disse o delegado.

Apesar de ter confessado o crime à polícia, antes de sair para a Unidade de Internação, o adolescente negou tudo à reportagem.